Čeští olympionici dostali první část olympijské kolekce, připomínat má Jiřího Rašku

Takzvaná Raškovka. To je slavný kulich bývalého reprezentanta a skokana na lyžích Jiřího Rašky.

Replika jeho čepice se stane součástí kolekce českých reprezentantů na zimních olympijských hrách v Jižní Koreji. Na nápadu se podílel také Raškův vnuk a bývalý skokan na lyžích Jan Mazoch.

„Sehnal jsem přímo originál, jak by ta čepice měla plus minus vypadat, abychom to neudělali jenom z fotek, ale abychom se podívali, jak ta čepice vypadala a z jakého je materiálu a podobně,“ popisuje pro Radiožurnál nově představenou čepici Mazoch.

A s Raškovkou už se perou i ti nejmenší! pic.twitter.com/NS271iZ83u — Český olympijský tým (@olympijskytym) 9 November 2017

Motiv kulichu je jednoduchý. Převládá tmavě modrá barva, kterou doplňují bílý a červený podélný pruh.

Nechybí také olympijské kruhy, česká vlajka a bílá bambulka. Zatímco ve skokanské hantýrce je Raškovka běžnou součástí slovníku, veřejnost se s ní podle Mazocha velmi rychle seznámí.

„Určitě se do paměti může vrýt. Když jsme byli děti, tak vždycky říkali: 'Nasaďte si na hlavu nějakou raškovku.' Teď je to vlastně až oficiální a seznámí se s tím široká veřejnost,“ těší bývalého skokana na lyžích.

Nákupem kulichu Český olympijský tým podporuje také svou nadaci pro sportovní rozvoj dětí ze sociálně slabých rodin. Celou kolekci výbor oficiálně představí 20. listopadu.