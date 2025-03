Čeští snowboardisté si polepšili v boji o olympiádu. Pomohli si výsledkem na šampionátu ve Švýcarsku

Český snowboarding měl zlatou medaili na posledních třech zimních olympijských hrách a nadějnou výpravu by měl mít i za rok v Itálii. Velká část reprezentantů, kteří byli na mistrovství světa ve Švýcarsku v uplynulých dvou týdnech, si totiž pomohla k účasti na olympijských hrách. Praha 22:30 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Akrobatický snowboardista Jakub Hroneš | Foto: Jade Gao | Zdroj: AFP / AFP / Profimedia

Jen co si Ester Ledecká na mistrovství světa dojela pro zlato, hned si rýpla. „Doufám, že to bude malý impuls pro Mezinárodní olympijský výbor, aby se nad programem ještě trochu zamysleli a dali mi na olympiádě šanci závodit v obou sportech. Nemyslím si, že by to byla velká věc jen pro Českou republiku, ale pro sport obecně,“ řekla česká hvězda zimních sportů.

Její termínová kolize s lyžařským sjezdem je známá a stále to nevypadá, že by se na ní mělo něco změnit. Ledecká je hlavní hvězdou českého snowboardingu, kromě ní pojede paralelní obří slalom i Zuzana Maděrová.

„Beru to tak, že chci být pořád lepší a lepší. Chci předvést nejlepší výsledky a jestli to bude příští rok na olympiádě nebo až na té další, tak to úplně tolik neřeším,“ přiznala Maděrová.

Síla ve snowboardcrossu

Početné zastoupení bude mít na olympiádě snowboardcross – Radek Houser a Karolína Hrůšová mají olympiádu v podstatě jistou, ale ani Kryštof Choura k ní nemá daleko.

„Chtěl jsem si zajet lepší výsledek, abych byl klidnější ve zbytku sezony. Je to pořád lehce na hraně a existuje nějaká pravděpodobnost, že mě mohou kluci předjet. Mám velkou šanci se kvalifikovat na olympiádu, ale nechci rozhodně nic zakřiknout,“ řekl Choura.

A pořád se neví, jestli se nerozhodne k návratu Eva Adamczyková. Na olympijské hry by už téměř jistě měli zamířit akrobatičtí snowboardisté Laura Záveská a Jakub Hroneš. I když jeho trenér Přemysl Vida to říkal po nepříliš povedeném Big Airu hodně opatrně.

„Nechci o tom mluvit přímo natvrdo, protože je to ještě rok do olympiády, je tam ještě hodně snowboardingu. Může se stát cokoliv, ale Kuba každopádně ukázal, že patří mezi nejužší snowboardovou špičku a že ho v Cortině můžeme vidět,“ uvedl trenér Vida.

Mistrovství světa bylo jen jedním z mnoha závodů přes které vede cesta snowboardistů na olympijské hry. Kvalifikace přes Světové poháry skončí v podstatě jen pár týdnů před začátkem samotných her v Itálii – snowboardové disciplíny bude hostit Livigno.