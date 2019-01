Zahrál si hokej proti Jágrovi, trénoval ho Farda. Dnes Christian Manzoni fotí biatlonové Světové poháry

Živí ho focení biatlonu, objíždí všechny Světové poháry, ale jeho vášní je hokej. Hlavní fotograf Mezinárodní biatlonové unie Christian Manzoni ho před lety na mládežnické úrovni hrál a dobré vzpomínky má na Čechy včetně Jaromíra Jágra, proti kterému také nastoupil. Ruhpolding 18:54 20. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dorothea Wiererová na snímku Christiana Manzoniho ze Světového poháru v Hochfilzenu v roce 2017 | Zdroj: Repro IBU twitter

„Ty jo, to byla tak polovina 80. let. Turnaj mládežnických národních výběrů. On je Jágr o trošku mladší než já, hrál proti starším klukům a byl s přehledem nejlepší ze všech. Dovednosti, vidění hry… Už tehdy jsem věděl, jak ohromný potenciál má, i když mu bylo nějakých čtrnáct patnáct let. Skvělý zážitek!“

Možná si říkáte, že už to ani nejde, ale možná ještě lépe než o Jaromíru Jágrovi mluví Christian Manzoni o další legendě českého hokeje, mistru světa z roku 1972 Richardu Fardovi, který ho vedl jako hrající trenér ve švýcarském Seewenu.

„Richie byl můj hokejový táta. On mě vytáhl z juniorů do mužského týmu a dokonce jsem si s ním i zahrál. Měl jsem tu čest mu dělat centra a strašně jsem se toho od něj naučil. To už je nějakých 25 let, vlastně ještě víc, on byl tehdy stále schopný předvádět na ledě neuvěřitelné věci. Hrát po boku mistra světa, to je opravdu něco výjimečného,“ popisuje pro Radiožurnál.

V prosinci se mohl Christian Manzoni se svým někdejším spoluhráčem a trenérem po letech znovu setkat, organizátoři Světového poháru pozvali Richarda Fardu do Nového Města na Moravě, ale on bohužel nemohl.

Hokejová kariéra švýcarského fotografa je dávno minulostí, teď pracuje pro Mezinárodní biatlonovou unii a kromě toho, že sám fotí, tak před každým závodem říká ostatním, kde se můžou pohybovat a kde ne, odkud pořídí dobré snímky a tak dále. Práce má jistě dost, ale na svou dávnou vášeň si i tak čas udělat dokáže.

Hokejové lokty a svaly

„Asi bych to neměl říkat, co? Jasně, nemám čas. Ne, ne, dělám si legraci, po večerech nebo brzo ráno ano. Asi před dvěma lety jsme zjistili, že je nás tu kolem biatlonu dost, které baví hokej, tak jsme založili tým s názvem Losi a na každém Světovém poháru se snažíme najít kluziště a soupeře. Před Vánocemi jsme měli třeba na dvě hodiny zamluvený stadion ve Žďáru nad Sázavou. Za zimu zvládneme tak sedm, osm zápasů. Je to zábava,“ vypráví Manzoni.

Z hokeje vytrénovaná ramena a lokty by se Christianu Manzonimu mohly hodit i jako fotografovi, vždyť mezi nimi bývá kolikrát tlačenice o to nejlepší místo v cíli nebo u stupňů vítězů.

„Jo, máš pravdu, hokej se mi opravdu hodí, ale ne kvůli hledání místa pro focení, spíš kvůli nošení veškerého vybavení, na to potřebuješ být v kondici. A taky je to dobré na vyčištění hlavy, vyčištění mysli,“ říká někdejší protihráč Jaromíra Jágra a spoluhráč i svěřenec Richarda Fardy, švýcarský fotograf biatlonových závodů Christian Manzoni.