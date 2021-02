Čína může mít na zimní olympiádě výhodu. Kvůli covidu si reprezentace nemůžou otestovat sportoviště

Za rok budou sportovci bojovat o olympijské medaile na zimních hrách v Pekingu a domácím možná pomůže netradiční výhoda. Je totiž reálné, že si zahraniční závodníci tentokrát před samotnou akcí nevyzkouší sportoviště. A to je v některých disciplínách výrazné mínus. Peking 14:51 5. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentanti Číny můžou mít na následující zimní olympiádě jednu netradiční výhodu. Kvůli koronavirové pandemii totiž zahraniční týmy nemají šanci otestovat si tuto zimu sportoviště | Foto: Tingshu Wang | Zdroj: Reuters

Necelý rok před zimní olympiádou přicházejí z Číny informace o tom, že sportoviště jsou připravená, ale kvůli koronavirové pandemii se tam tuto zimu žádné závody nepojedou.

„Jediný aspekt, který teď opravdu nastává v tom, že sportovci a sportovní týmy nebudou mít dostatek času si některá sportoviště otestovat,“ přibližuje v Olympijském podcastu Radiožurnálu viceprezident Mezinárodní lyžařské federace a místopředseda Českého olympijského výboru Roman Kumpošt.

Na otázku, jestli budou mít domácí závodníci větší šanci na medaili, odpověděl: „Teoreticky by se to tak dalo říct, nicméně Čína na zimních hrách není jednou z nejsilnějších. Pořád majoritu medailí tvoří lyžování a tam zrovna Čína nehraje prim.“

Problém pro boby i snowboardcross

U tratí pro běh na lyžích, biatlon nebo ledové plocha pro hokejisty testování zase tak důležité není, ale u jiných disciplín může netradiční situace hrát významnou roli.

„Dost velká nevýhoda oproti čínským posádkám, které už tam trénují. Vůbec se neúčastní světového poháru, ani žádných jiných závodů. Zůstali v Číně a trénují tam,“ říká pilot českých bobistů Dominik Dvořák, který už měl mít za sebou tři testovací výjezdy do Číny, ale ledové koryto zatím viděl jen na videu.

Ve stejném duchu mluví i trenér snowboardkrosařky Evy Samkové Marek Jelínek. „Jsem esxtrémně nazlobený, protože mít přípravný závod v dějišti olympijských her je absolutní standard a je to i v pravidlech. Budete to samozřejmě obrovská nevýhoda pro týmy, které tam nikdy nebyly. Tam není prostor být tam 14 dní předtím. Takže to bude opravdu náročné.“

„Myslím, že se najde řešení. Buď to bude prostřednictvím soutěží, které se tam budou moci konat v létě na nějaké otestování sportovišť, třeba i skokanských můstků. Olympiáda má to specifikum proti světovým pohárům v tom, že je dostatek prostoru na větší množství tréninkových dní,“ uklidňuje sportovce Roman Kumpošt, podle kterého bude dostatek času na otestování sportovišť třeba i v rámci programu samotných olympijských her.

I tak ale podle něj Mezinárodní lyžařská federace hledá možnosti, jak by se sportovci mohli vydat na testovací závody do Číny - třeba i na začátku následující zimy – těsně před olympiádou Pekingu.