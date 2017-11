Čistá střelba, pomalejší běh. Puskarčíková skončila v Östersundu sedmá, vyhrála Běloruska Skardinová

Na střelnici Eva Puskarčíková nemohla udělat pro úspěch víc. Dvacet ran na čtyřech položkách zvládla bez jediné chybičky, v čase stráveném na střelnici byla dokonce sedmá nejrychlejší, běžecký čas byl ale horší. Pokud by se hodnotil samostatně pouze výkon na trati, byla by 26letá blondýnka v páté desítce, to ji stálo stupně vítězů. V prvním individuálním závodě na 15 kilometrů skončila sedmá.

Do žlutého dresu vedoucí závodnice Světového poháru se v pátek poprvé oblékne Běloruska Skardinová. K čisté střelbě přidala i rychlý běžecký čas. V cíli byla o 68 vteřin rychlejší než Puskarčíková a vyhrála.

O vítězství přišla v posledním kole Norka Synnøve Solemdalová. S vysokým startovním číslem 75 po poslední střelbě vedla, v posledním tříkilometrovém okruhu ale byla o pět vteřin pomalejší. To ji stálo vítězství. Nechala za sebou aspoň dvě Ukrajinky, Džymovou a Valj Semerenkovou, které se se umístily na 3. a 4. místě. Pátou pozicí vyrovnala svůj nejlepší výsledek ve Světovém poháru Slovenka Paulína Fialková.

Máme za sebou krásný napínavý závod plný zajímavých výsledků!

Individuál žen 15 km – Östersund:

1. Skardino

2. Solemdal

3. Dzhima

4. Valj Semerenko

5. Fialková — fanoušek biatlonu (@biatlonfan) 29 November 2017

S nízkým startovním číslem dva rychle běžela Veronika Vítková. Rychle a bezchybně zvládla úvodní položku, ale z každé ze dvou „stojek“ si odvezla trestnou minutu za jeden netrefený terč. To ji stálo umístění v elitní desítce, skončila na dvanáctém místě.

Další Češky nebodovaly. Mladé Jessica Jislová a Lea Johanidesová načaly sedmou desítku celkového pořadí. Lucie Charvátová i přes nadějný vstup a první střelbu bez chyby nasbírala šest trestných minut a doběhla 85.

Závod SP v biatlonu Östersundu (Švédsko):

Ženy - vytrvalostní závod na 15 km:

1. Skardinová (Běl.) 42:57,4 (0 tr. minut), 2. Solemdalová (Nor.) -2,9 (0), 3. Džimová -12,0 (0), 4. Valj Semerenková (obě Ukr.) -30,1 (0), 5. Fialková (SR) -32,2 (1), 6. Brorssonová (Švéd.) -49,6 (0), 7. Puskarčíková (ČR) -1:08,6 (0), 8. Braisazová (Fr.) -1:10,0 (2), 9. Ransomová (Kan.) -1:18,4 (0), 10. Olsbuová (Nor.) -1:21,7 (2), ...12. Vítková -1:39,8 (2), 61. Jislová -4:44,8 (2), 62. Johanidesová -5:00,7 (0), 85. Charvátová (všechny ČR) -7:08,9 (6).