Podobnou nehodu pamatuju jednu a před 30 lety, říká provozovatel heliskiingu k úmrtí Kellnera

Český miliardář a podnikatel Petr Kellner byl jednou z pěti obětí, které přišly o život při havárii vrtulníku poblíž města Anchorage na Aljašce. K tragické nehodě došlo, když vrtulník přepravoval pasažéry z horské chaty Tordrillo Mountain Lodge do hor za účelem heliskiingu. Tuto extrémní lyžařskou disciplínu přiblížil serveru iROZHLAS.cz provozovatel heliskiingových kempů Robin Kaleta. Praha / Anchorage 16:20 29. března 2021

„Je to lyžování nebo snowboarding mimo sjezdovky s tím, že na ten kopec vám pomůže vrtulník. Ten pak přistane, my vystoupíme a sjíždíme dolů v prašanu. Dole nás pak znovu nabere a za den to dá opakovat třeba desetkrát," popisuje organizátor freeride kempů a heliskiingu Robin Kaleta.

Provozovatel lyžařských zájezdů tohoto typu musí každého zájemce předem připravit na možná rizika s ním spojená.

„Každý klient, než nastoupí do helikoptéry, dostane informace, jak používat lavinové vybavení a také informace o bezpečnosti okolo vrtulníku,“ vysvětluje Kaleta.

Nehoda vrtulníku, ve kterém zahynul mimo jiné i český miliardář Kellner, se stala na Aljašce u ledovce Knik. Právě nejsevernější stát USA je mezi příznivci lyžování v prašanu nejvyhledávanější destinací.

„Hodně populární destinace je také Švédsko, ale nejlepší místa jsou v italské Pradě nebo na Aljašce. Tam těch společností působí asi nejvíc a mají nejdelší tradici. Kdysi dávno jsem tam lyžoval právě s vrtulníkem a obecně se dá říct, že je to právě nejlepší oblast pro heliskiing,“ vzpomíná lyžařský instruktor.

Instruktoři a cena

Podle Kalety nemůže instruktura dělat každý, ale musí to být člověk s potřebnými znalostmi a zkušenostmi. „Kdo dělá průvodce na heliskiingu, tak musí být extrémně zkušený a musí vědět, co dělá. Jinak by takovou práci provozovat nemohl.“

Heliskiing je ale poměrně finančně nákladnou disciplínou a cena může šplhat až ke stovkám tisícům korun.

„Záleží na destinaci, ale třeba čtyřdenní pobyt ve Švédsku stojí zhruba 64 tisíc. V tom je ubytování, zapůjčení materiálu a průvodcovské služby. U akcí v Kanadě nebo na Aljašce je to od 100 tisíc korun výše, protože tam nemá smysl jezdit na tři dny. Pokud tam jedete třeba na týden, tak se částka může vyšplhat až na 200 tisíc korun,“ vypočítává přibližně Kaleta.

Podobnou tragickou nehodu, která se stala minulou sobotu poblíž městečka Anchorage a při níž zahynulo celkem pět lidí a jeden skončil s vážnými zraněními v nemocnici, prý Kaleta pamatuje jen jedinou.

„Zatím jsem slyšel pouze o jedné nehodě podobného typu a ta se stala asi před 30 lety. Asi to tomu sportu nijak neprospěje, to ale ukáže čas.“

Takto vypadá heliskiing na Aljašce: