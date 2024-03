Come on, Krčmár, volali američtí fanoušci v Soldier Hollow na českého biatlonistu. Ten si atmosféru užil

Před prvním závodem tančili na sněhu indiáni. Při závodech sledovaly střelbu jen stovky fanoušků a příliš ji neprožívaly. To spíš podél trati nebo i před startem biatlonisty povzbuzovali a pokřikovali na ně.

„Tady nemůžeme čekat desetitisícové návštěvy. Ale na druhou stranu jsou tu fanoušci fantastičtí, i když tomu sportu ne všichni rozumí. Přišli si to užít a atmosféra tady je skvělá,“ pochvaloval si Michal Krčmář.

„Když jsme se rozjížděli, čekala tam na nás skupina, která na každého závodníka řvala ‚warm-up beer‘, abychom si dali na zahřátí pivo. To je taková lehkost těch Američanů. Nastudují si závodníky a podporují každého. Na mě volali ‚come on, Krčmár‘. Jsou vděční i za fotku. Je to tu skromnější, ale o to víc fajn,“ doplnil.

Fanoušci podél trati | Zdroj: Petr Slavík / Český biatlon

„Jo, jsme poprvé na biatlonu. Nebydlíme daleko, je krásné počasí, tak jsme si říkali, že to zkusíme. A byla to fakt zábava. Určitě bych si to někdy zopakoval, třeba i někde jinde,“ prozradila dvojice fanoušků.

A pokud nechtějí Paul s dcerou čekat několik let, než se biatlonový Světový pohár do Spojených států vrátí, nic jiného jim ani nezbyde. Tenhle týden mají poslední šanci v sezoně v kanadském Canmore.