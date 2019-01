Jak se lyžuje v Cortině d'Ampezzo? Kožichy z norků, 120 kilometrů sjezdovek i nejlepší světové závodnice

O italské Cortině d’Ampezzo se v turistických průvodcích píše jako o prominentním horském městečku s promenádou norkových kožichů a s drahými butiky, které nabízí poměrně pestré lyžování. Můj dress code úplně nároky italské módy nesplňuje, a tak mě spíš zajímá lyžařský areál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké je lyžování v Cortině d'Ampezzo? Natáčela Barbora Kovaříková

V italské Cortině nemají největší podporu domácí lyžařky. Většina fanoušků drží palce Lindsey Vonnové Číst článek

Celkem je tu 120 kilometrů sjezdových tratí, které jsou v nadmořské výšce od 900 do téměř 3000 metrů nad mořem. Já si vybírám oblast Tofana, ve které se tento týden koná i Světový pohár alpských lyžařek. I proto tu na sjezdovce potkáte fanoušky v zimních botách, kteří po kraji perfektně připravené sjezdovky míří na tribuny.

„Je to tady úžasné, moc mě to všechno baví. Je to poprvé, co jsem tady na Světovém poháru v Cortině. Miluju to tu!“ neskrývá nadšení italská fanynka.

Já se vydávám opačným směrem než ona, jdu totiž vyzkoušet místní sjezdovky. Lanovky jsou tu starší – píše se v průvodci – ale jsou stejně vypolstrované.

Cortina leží v srdci Dolomit a opravdu jsou všude okolo krásné špičaté zasněžené vrcholky… radost pohledět. Žádného Čecha jsem cestou dolu nepotkala, tak jsem alespoň vyzpovídala mladý pár z Londýna, který se před jednou z místních hospod chystal na odpolední lyžování.

„Moc se nám tu líbí, jsme tady poprvé a je to náš první lyžařský den. Včera sněžilo, tak je to super. Ráno jsme si dobře zalyžovali, podmínky jsou skvělé.“ Slečna sice neměla norkový kožich, ale kožešinu na kapuci stejně ano. Móda tak zasahuje i na svah. Možná je to ale ovlivněno i probíhajícím Světovým pohárem v lyžování – závodu se přezdívá královna rychlosti. Když už lyžařka z Londýna nemůže být královnou rychlosti, tak asi chce alespoň získat titul královny módy.