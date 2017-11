Sportovec nebude mít čas ani náladu žehlit, tuší Ondřej Synek. Kolegům zařídil nemačkavé košile

Ani holínky, ani strakaté kalhoty. Tentokrát oblečení českého týmu na olympijských hrách v Jižní Koreji emoce nejspíš budit nebude, ale o to víc si výrobci dali záležet na tom, aby se v něm sportovci cítili skvěle. Praha 8:33 21. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Synek testoval pro olympijský tým košile i termoprádlo | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Projekce na plátně připomínala české potažmo československé olympijské úspěchy a v roli jednoho z modelů dorazil i pětinásobný mistr světa - skifař Ondřej Synek. Konkrétně bosý, v černém funkčním termoprádle.

Hlavně funkčnost. Český olympijský výbor představil oblečení pro sportovce na hry v Jižní Koreji

Přesně tuto část kolekce testoval, stejně jako košili s dlouhým rukávem na slavnostnější příležitosti, která je díky němu nemačkavá

„Myslím, že sportovec, který přijede přes půl světa do Jižní Koreje na olympiádu a vybalí si svůj kufr, nebude mít čas ani náladu něco žehlit. Známe to všichni, všechno je ‚zežvaněné‘ a zmačkané. Aby pořádně reprezentovali, tak mi to přišlo jako dobrý požadavek. Myslím, že se to povedlo,“ vysvětlil Radiožurnálu Ondřej Synek.

Své připomínky ke kolekci měla i olympijská šampionka z Turína běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, která vzpomínala na oblečení na svých prvních hrách.

„Shodou okolností ta první kolekce na olympiádu v Albertville v roce 1992 vůbec nebyla špatná. Ale byly to hotové a koupené výrobky od různých firem. Byly kvalitní, ale kolekce spolu nijak neladila,“ připomíná Neumannová.

Naopak teď jednotlivé kusy oblečení spojuje bílá, modrá a červená barva a hlavně motiv čísla 100 - ten má připomenout výročí vzniku Československa. Ne vždy dělaly olympijské kolekce sportovcům na Hrách radost

„Byly i podstatně horší a některé moje památné fotky z vyhlášení vítězů v Naganu jsou toho důkazem,“ směje se Kateřina Neumannová při vzpomínce na mohutný kabát, který byl i z laického pohledu o dost větší než konfekční velikost české běžkyně na lyžích.