Čtrnáctiletý snowboardcrossový talent Tatarko má za vzor Samkovou a sní o olympiádě

Poutají na sebe pozornost, protože vyhrávají závody, získávají medaile a ve svých fanoušcích vyvolávají radost. Vedle toho ale úspěšní sportovci také motivují, a to třeba ty úplně nejmenší. Děti v nich mohou vidět vzor, kterému se chtějí vyrovnat. Podobnou roli sehrála v případě Bruna Tatarka dvojnásobná olympijská medailistka Eva Samková, kvůli které tehdy dvanáctiletý chlapec zamířil na svůj první snowboardcrossový kemp. Praha 8:00 14. května 2018

„Když vyhrála Eva Samková v Soči, tak mě hned chytl její kemp. Vybrali mě tam a od té doby jezdím jen snowboardcross,“ přibližuje své začátky v disciplíně talentovaný závodník. Právě na kempu po olympijských hrách v Soči potkal Evu Samkovou poprvé. A toto setkání udělalo na Bruna Tatarka velký dojem.

„Byl jsem z toho velmi nadšený. Hlavně když přinesla olympijskou medaili a všichni jsme si ji zkoušeli a nasazovali. Byl to pěkný pocit,“ usmívá se Tatarko.

Kariéra rodáka z Frýdku-Místku pak nabrala rychlý spád. V domácím prostředí brzy dominoval, a tak se po nových soupeřích musel poohlédnout za hranicemi. Novou konkurenci našel v Německu a vypořádal se s ní po svém.

„Podařilo se mu nejen to, že vyhrál mistrovství světa ve snowboardcrossu, ale ovládl celý německý pohár v kategorii dětí, takže je lepší než všichni Němci,“ říká k Tatarkovým výsledkům trenér české snowboardcrossové reprezentace Marek Jelínek.

Příští sezona bude pro mladého sportovce zlomová. Přechází do vyšší kategorie a jak sám říká, teď se teprve ukáže, jak na tom skutečně je.

„Od příští sezony se ze mě stává junior, budu se snažit jezdit evropské a světové poháry. Uvidíme, jak se mi bude dařit, protože už bude větší konkurence. Ale budu se snažit a budu trénovat, abych byl nejlepší,“ říká odhodlaně Tatarko.

Ambice čtrnáctileté naděje ale rozhodně nejsou malé. Další zimní olympiáda se koná v Pekingu v roce 2022. To bude Tatarko čerstvě plnoletý. Jako dárek k narozeninám by si spíše než řidičský průkaz nebo lahev kvalitního alkoholu přál nafasovat olympijskou soupravu a letenku do Číny.

„Je to takový můj sen. Velmi se budu snažit, abych se tam dostal. Chtěl bych tam jet už kvůli samotné účasti, i kdybych nevyhrál,“ prozrazuje svůj velký sen student dvojjazyčného gymnázia ve slovenské Žilině.