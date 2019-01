S ‚novou raketou‘ ke stupňům vítězů. Český čtyřbob může v novém materiálu využít rychlé starty

Čeští bobisté můžou na mistrovství Evropy potvrdit velké zlepšení. Ještě loni na olympiádě v Jižní Koreji se nevešli mezi elitní patnáctku a v aktuální sezoně se dokonce blíží stupňům vítězů v závodech Světového poháru. A to i díky novému čtyřbobu, na který český tým čekal téměř 15 let. Königssee 17:45 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český čtyřbob v závodech SP útočí na stupně vítězů | Foto: Viesturs Lacis | IBSF | Zdroj: facebook IBSF

Čtyřbob, se kterým byla elitní česká posádka v Pchjongčchangu 21., patřil už mezi muzejní kousky a na starém materiálu i přes velmi dobré starty Češi na nejlepší ztráceli. V neděli ale dokázali vybojovat v Altenbergu 6. místo v závodě Světového poháru a další díl, který je zároveň evropským šampionátem, je čeká tento víkend opět v Německu na dráze v Königssee.

Nejlepší výsledek za 11 let. Bobisté Dvořák s Noskem skončili na úvod SP čtvrtí Číst článek

„Určitě je to tím, že máme novou raketu, která fakt jede. Zatím nám sedí i nože, jsme dobře fyzicky připravení, starty jsou super a když se mi občas povede pilotování, všechno se sejde a je z toho šestka,“ vypráví s úsměvem Radiožurnálu pilot elitní české posádky Dominik Dvořák.

Ledové koryto v Königssee je ale hodně specifické, a to hlavně tím, že tam závodníci nedosahují tak vysokých rychlostí jako jinde. „Je to tady kratší a teoreticky by to mohlo být víc o startu,“ přemýšlí Dvořák.

„Celkově nám vyšla letní příprava, tak doufám, že takovéhle starty do top 5 budeme mít celou sezonu,“ doplňuje brzdař českého čtyřbobu Jan Šindelář, který věří, že z rychlých startů bude posádka těžit i v Königssee.

V nedělním závodě, ve kterém se pojede také o evropské medaile, ale podle něj konkurence nijak slabší než na Světovém poháru nebude.

„Minulý týden v Altenbergu nás předjely jen evropské posádky, ty neevropské nás moc neohrožují,“ říká Šindelář, že si Češi zvykají na novou roli v širší světové špičce.

‚Dráhařům se nechce uklízet‘

Kromě velkých očekávání se budou muset poprat i s přívaly sněhu, které v jihovýchodním Bavorsku komplikují i trénink.

„Sněžení normálně tolik nevadí, ale tady dráhaři nechtějí moc uklízet dráhu. V tréninku už to bylo vidět. Na konci startovního pole už absolutně nebyly uklizené rovinky. Během první jízdy napadlo pět až sedm centimetrů a to už je znát,“ popisuje u zhruba dvoumetrové sněhové bariéry v cílovém prostoru Jan Šindelář.

Jak se organizátoři poperou s úklidem ledového koryta, si už v sobotu vyzkouší v závodě také český dvojbob.