Led na olympijské kvalifikaci je podle českých curlerů mizerný. Paradoxně by jim mohl pomoc proti Itálii

Čeští curleři budou hrát o to, aby poprvé jako tým jeli na olympijské hry. V minulých cyklech neuspělo mužstvo vedené Jiřím Snítilem, teď má dvě šance sestava kolem Lukáše Klímy. Při první možnosti bude chtít od 15 hodin porazit v nizozemském Leeuwardenu Itálii a pokusí se najít výhodu velmi špatného ledu v hale, kde se obyčejně curling nehraje. Leeuwarden 13:14 17. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká curlingová reprezentace | Zdroj: WCF

„Led byl opravdu mizerný. To bylo opravdu hodně těžké,“ ulevil si český skip Lukáš Klíma, který v úvodu utkání s Dánskem, které Češi nakonec vyhráli 7:5, pokazil pár hodů. Může za to i měnící se rychlost ledu v průběhu víc než dvouhodinového zápasu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští curleři budou hrát o to, aby poprvé jako tým jeli na olympijské hry. Více si poslechněte v reportáži Martina Charváta

„Tím, jak každý track jezdí jinak rychle, tak je strašně složité vymyslet, jak se člověk má odrazit, protože se člověk odrazí o maličko jinak a skončí o tři metry jinde a vypadá jako trouba,“ dodal pro Radiožurnál.

„Frontend si musí dávat velkého majzla s tím, jak jezdit tracky, kde se jezdí tracky, jak se mění jednotlivé stopy, co už bylo projeté a v návaznosti s backendem, kteří nám zase říkají o směru, nějakým způsobem odhadovat, jaké rychlosti budou zejména na tracích, které se ještě nejely,“ vysvětlil Radek Boháč.

Čeští curleři se poprvé v historii představí na olympijských hrách, účast vybojovali manželé Paulovi Číst článek

Frontend jsou první dva hráči, kteří jsou po svých odhodech hlavně metaři. Backend jsou třetí odhazující hráč a skip na kruzích, kteří při pohledu z dálky vidí, kam se kámen stáčí. Jenže to na špatném ledu příliš nefunguje. A tak to českému týmu naznačuje vhodnou taktiku proti silné Itálii.

„Pak je to o tom vymyslet, co nám umožní podmínky na ledě a co nám dá největší šanci. Jak tady říkáme, že je těžký led, tak to zpravidla znamená spíš volit jednodušší kameny, které umožní, že v začátku bude zápas vyrovnaný, dostane se do druhé poloviny, třeba se lépe zorientujeme, co na ledě máme dělat, jak zrovna ten den konkrétní dráha funguje. Současně Italové, kteří mají velmi silné začátky, jsou tým, proti kterému je dobré držet dlouho vyrovnané skóre a pak šance přijdou. V druhé polovině chyby dělají, dělají je vždycky,“ dodal Klíma.

Utkání Česko – Itálie začne v 15 hodin.