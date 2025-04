Tým českých curlerů míří poprvé na olympiádu. Úspěch jim zajistil čínský nezdar

Samotné umístění na mistrovství světa ale českým curlerům jistotu postupu nezajistilo. Kvalifikaci na olympiádu jim zajistili Číňané, kteří mohli jako jediní českou reprezentaci v kvalifikačním pořadí v případě finálové účasti předstihnout.

Čína v semifinále v Moose Jaw prohrála se Švýcarskem 3:7. Švýcaři se od nedělní půlnoci SELČ o čtvrtý titul v historii utkají s šestinásobnými šampiony ze Skotska, kteří přehráli domácí Kanadu 7:4.

Čeští reprezentanti sedmým místem vyrovnali nejlepší výsledek v historii z roku 2014 a ještě ho podtrhli premiérovým olympijským postupem v klasické soutěži čtyřčlenných týmů. Dosud jedinou účast pod pěti kruhy si český curling připsal v Pekingu 2022, kdy Tomáš a Zuzana Paulovi obsadili šesté místo v mixu.

Just a bit too heavy from Mathias Genner; it's only the single point for Austria 🇦🇹, making it 7-2 in Czechia's 🇨🇿 favour and deciding the game. 🤝



