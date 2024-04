Na mistrovství světa budeme bojovat o olympiádu, říkají curleři Paulovi. Vracejí se po mateřské pauze

Curleři Zuzana a Tomáš Paulovi, kteří soutěžili na olympiádě v Pekingu, se po mateřské pauze vrací do reprezentace. V kategorii smíšených dvojic se pokusí na mistrovství světa ve švédském Östersundu bojovat o body do olympijské kvalifikace. Doprovodí je i syn Matěj. „Před důležitými turnaji si už ordinujeme sociální karanténu. Není totiž nic horšího, než když vám onemocní malé dítě na turnaji,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Zuzana Paulová. Rozhovor Praha 8:33 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Paulovi po zisku titulu mistrů České republiky 2024 | Foto: Valentýna Dušková

Po mateřské roční pauze jste se opět stali mistry republiky a vybojovali tak účast na mistrovství světa. Měli jste od začátku jasno, že se budete chtít k vrcholovému curlingu vrátit i s dítětem?

Vždycky jsme věděli, že s curlingem nechceme skončit po založení rodiny. Navíc nám to stále dobře hraje, tak není důvod se vzdávat ani vrcholového curlingu.

Naším původním plánem bylo založit rodinu co nejdříve po olympiádě v Pekingu tak, abychom se stihli vrátit v průběhu dalšího olympijského cyklu. Ideálně tak, abychom to byli právě my dva, kdo bude sbírat olympijské body pro Českou republiku v posledních dvou letech před olympiádou v Itálii. Musím říct, že plán se nám podařil výtečně, jsme přesně tam, kde jsme chtěli být.

A v čem je pro vás letošní sezona jiná než ty dřívější a jak dobře lze skloubit vrcholový sport s ročním dítětem, když oba rodiče trénují a závodí?

Oba jsme asi čekali, že přechod od mateřské pauzy k vrcholovému curlingu bude jednodušší a plynulejší.

První půlku letošní sezony jsme dost tápali, hledali jsme cestu, jak si vše zorganizovat a tolik se nestresovat. Do našeho curlingového života jsme museli zapojit v podstatě celou rodinu, jinak by to nešlo. Babičce a tetám jsme tak trochu nalajnovali jejich život do excelu a jsme vděční, že to s námi dávají.

Naučili jsme se ale třeba i to, že před důležitými turnaji si naordinujeme sociální karanténu. Není totiž nic horšího, než když vám onemocní malé dítě na turnaji, to pak na curlingové výkony nemáte moc myšlenky.

Pojede Matěj s vámi na mistrovství světa do Östersundu?

Matěj jede samozřejmě s námi, má i vlastní reprezentační dres. Vůbec si neumím představit, jak bychom bez něj těch dvanáct dní zvládli.

Jak probíhají poslední přípravy před odletem na mistrovství světa, které začíná v sobotu?

Snažíme si ještě na závěr trochu pohrát s technikou našeho odhozu. Většinu sezony jsme hráli na nepříliš točivém ledě a používali jsme proto trochu odlišný typ odhozu.

Předpokládáme, že by led na mistrovství světa měl točit výrazněji a naše aktuální způsoby odhozu by pro nás mohly být komplikací. Proto v posledních týdnech už trénujeme se speciálně nabroušenou sadou kamenů, která točí více než zbytek kamenů na našem domovském ledě a snad lépe simuluje podmínky světové úrovně.

Snažíme se přidávat kamenům více rotace a odhoz si více pojistit pohybem zápěstí dopředu.

Olympijská kvalifikace

Už dříve jste uvedli, že hlavním cílem na mistrovství světa bude sbírat body pro olympijskou kvalifikaci. Kde leží ta klíčová hranice, aby se česká curlingová dvojice podívala znovu na olympiádu?

Naším cílem je nasbírat dost bodů z nadcházejících dvou mistrovství světa tak, abychom byli do sedmého místa na světě.

Na olympiádu se totiž přímo kvalifikuje sedm států, plus hostitelská Itálie. O poslední dvě postupová místa se hraje dodatečná kvalifikace v prosinci před olympiádou a té bychom se rádi vyhnuli. Obzvlášť v naší kategorii je kvalifikace velkou loterií, kde vyhrát může kdokoliv.

Na mistrovství světa máte nalosovanou poměrně těžkou skupinu se silnými týmy z Kanady, Švédska, Skotska nebo Číny, věříte, že máte šanci na postup do play-off?

Skupina je opravdu extrémně těžká, ale šance určitě máme, pokud se nám právě zmiňované favority podaří trochu překvapit.

Snažíme se na to ale moc nemyslet, zápasové propočty nám stejně málo kdy vychází, lepší je hrát kámen od kamene, zápas od zápasu a vydržet.

V Česku jste asi jediní alespoň částečně profesionální curleři. Myslíte, že má český curling šanci se poměřovat s profesionály ze zahraničí?

Myslím, že všechny české národní celky dlouhodobě ukazují, že s námi světový curling musí počítat. Samozřejmě plně profesionální týmy mají zjednodušenou pozici na startu, ale jakmile začne zápas, šance nejsou nevyrovnané.

Oproti dřívějším rokům vám v Česku vyrostla mladá konkurence v kategorii smíšených dvojic. Jak náročné bylo letos vyhrát domácí šampionát a jak hodnotíte tento „generační“ posun českého curlingu?

Z legrace tuto generaci označujeme jako „malé zatraceně talentované děti, které nemají úctu ke stáří“, ale samozřejmě nás těší, že dochází k postupné generační obměně.

Ve finálové osmičce top českých mixed doubles týmů bylo pět z nové generace. Tyhle dvojice hrají nebojácný curling a hlavně takticky jsou opravdu na výši. Vyhrát finále tak opravdu nebylo snadné, myslím, že nakonec rozhodly jen zkušenosti z důležitých zápasů a lepší načasování formy.