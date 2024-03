Další medailová radost. Adamczyková dojela na Světovém poháru v Cortině na druhém místě

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se ve Světovém poháru vrátila na stupně vítězů. Necelý týden po pádu ve čtvrtfinále v Sierra Nevadě v sobotu dojela druhá v Cortině d'Ampezzo. Ve finále nestačila jen na Britku Charlotte Bankesovou, která byla v cíli o 17 setin sekundy dříve. Cortina d'Ampezzo 19:58 9. 3. 2024 (Aktualizováno: 21:02 9. 3. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Adamczyková | Zdroj: Profimedia

Úřadující mistryně světa Adamczyková po sedmém místě v kvalifikaci musela na poměrně krátké trati od začátku hodně bojovat. Ve čtvrtfinále sice dlouho vedla, ale pak ji soupeřky dojely a v závěru těsně uhájila postupovou druhou příčku před Australankou Miou Cliftovou. V semifinále naopak útočila ze zadních pozic a postupně se propletla až na první místo.

Dramatická bitva

Ve velkém finále znovu odstartovala nejlépe a vypracovala si náskok. O ten však přišla a v závěrečném souboji trojice jezdkyň nestačila na mistryni světa z roku 2021 Bankesovou. Naopak olympijskou šampionku z Pchjongčchangu 2018 Michelu Moioliovou z Itálie udržela za sebou.

„Na začátku závodu jsem si říkala, že to bude hodně těžké, protože to nebyla úplně trať pro mě. Start mi docela seděl, i když jsem ho měla v semifinále nejhorší. Možná díkybohu, protože to byla jediná jízda, kdy jsem se vyvážela. Myslela jsem si, že když se dostanu do finále, tak do bude opravdu s chlupem. Nakonec to vyšlo super. Ve velkém finále jsem jela na prvním místě a čekala jsem, kdy mě předjedou. Jsem ráda, že jsem to udržela alespoň na druhé místo,“ hodnotila Adamczyková krátce po závodě pro Radiožurnál Sport.

Adamczyková, která kvůli účasti v televizní taneční soutěži vstupovala do sezony později, byla na stupních vítězů počtvrté ze šesti letošních startů. Olympijská vítězka ze Soči 2014 napodobila druhá místa z Gudauri a prvního závodu v Sierra Nevadě. Jejím jediným vítězstvím v aktuálním ročníku SP zůstává lednový úspěch ze Svatého Mořice. V celkovém pořadí si polepšila o dvě místa na čtvrtou příčku.

Ve vyřazovacích jízdách za umělého osvětlení závodili také Radek Houser a Kryštof Choura, oba vypadli v osmifinále. Lépe si vedl Houser, který se dlouho držel na postupové pozici, ale v cílové rovince podlehl Francouzi Julienu Tomasovi. Choura byl ve svém osmifinále čtvrtý.

Už pátou výhru v této sezoně si připsal Kanaďan Eliot Grondin, který tak navýšil své vedení ve Světovém poháru. Těsně druhý byl Američan Jake Vedder. Vyhrál král této sezony Eliot Grondin z Kanady těsně před Američanem Jakem Vedderem. Třetí skončil Australan Jarryd Hughes.

Světový pohár ve snowboardcrossu bude pokračovat příští týden v rakouském Montafonu.