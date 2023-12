Pouze jedna elitní desítka. ‚Není to ideální, ale dá se na tom stavět,‘ hlásí po první části sezony Davidová

Francouzská biatlonistka Justine Braisazová Bouchetová vyhrála ve švýcarském Lenzerheide i potřetí. Tentokrát ovládla závod s hromadným startem a vyhoupla se do čela Světového poháru. Všechny tři české reprezentantky minuly čtyři terče, Markéta Davidová doběhla 15., Tereza Voborníková 18. a Jessica Jislová na 26. místě. Lenzerheide (Švýcarsko) 18:00 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká biatlonistka Markéta Davidová během závodu s hromadným startem ve švýcarském Lenzerheide | Zdroj: Český biatlon - Jaroslav Svoboda

„Mrzí mě především ta ležka, ale tak to prostě je. Je to škoda, dneska se střílelo hodně nul, takže ve stojce jsme se už moc neposunuli. Dvakrát dvě chyby jsou prostě moc,“ shrnula svůj pocit ze střelnice česká biatlonistka Markéta Davidová.

Co jste si řekla, když jste zápas začala hned dvěma chybami, speciálně v závodě s hromadným startem, kde se to častokrát odděluje již od začátku?

Tak samozřejmě, že jsem doufala, že se nebude střílet tak dobře a nebude to tak znát. Na druhou stranu, když chcete v masáku dělat chyby, je lepší je dělat na začátku a ne na konci. Dvě jsou jednoduše moc.

Kdyby jste zvládla poslední střelbu čistě, tak tam ještě byla naděje na umístění v nejlepší desítce. Tušila jste to v tu chvíli?

Snažila jsem se dělat to nejlepší, ale v ten moment jsem o tomhle vůbec nevěděla. Myslí, že bych tam nebyla ani tak, protože už byl závod roztrhaný a nula by mě posunula o jedno dvě místa. Po stojkách už se s tím nedalo nic moc dělat.

Pokud se ohlédneme za prvním trimestrem sezóny, máte za sebou jedno umístění v elitní desítce. Jak zní vaše hodnocení?

Myslím, že výsledky mluví samy za sebe a není třeba to dál komentovat. První dvě zastávky nebyly podle mých ideálních představ, cíl byl dostat se z toho. Doufám, že závody v Lenzerheide jsou něco, na čem se může stavět. Závodů bude ještě strašně moc a určitě nemám vyhráno.

Po čtyřech letech se do hromadného startu pustily hned tři české biatlonistky. A jak to dnes v Lenzerheide dopadlo? Markéta Davidová finišovala 15., Tereza Voborníková 18. a Jessica Jislová 26.



Už ve 14:45 nás čeká hromadný start mužů, ve kterém budeme držet palce Bimbovi. ✊ pic.twitter.com/sSnQDeVgYD — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 17, 2023

Jaký je váš plán na nejbližší období?

Rovnou odsud se přesouvám do Nového Města na Moravě, kde budeme pár dní trénovat a na Vánoce se vracím domu. Další máme exhibici v Schalke a rovnou Oberhof (další zastávka Světového poháru).



Zmínila jste exhibici v Schalke. Ta se tradičně koná v Gelsenkirchenu na stadionu tamních fotbalistů, kde bojujete společně s Michalem Krčmářem. Berete to jako klasický bod vašeho programu a příjemné zpestření?

Je to taková naše klasika, jsem ráda, že mě tam stále zvou. Těším se, bude to skvělý trénink. Nejsou to závody, na které je potřebovat se připravovat, ale spíše výplň mezi Vánoci.

SP v biatlonu v Lenzerheide (Švýcarsko) - závody s hromadným startem: Ženy (12,5 km): 1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 36:04,6 (0 tr. okruhů), 2. E. Öbergová -5,5 (2), 3. H. Öbergová (obě Švéd.) -10,6 (2), 4. Vittozziová (It.) -29,1 (0), 5. Tandrevoldová (Nor.) -29,7 (2), 6. Simonová (Fr.) -43,1 (3), ...15. Davidová -1:52,8 (4), 18. Voborníková -2:04,4 (4), 26. Jislová (všechny ČR) -3:34,7 (4). Průběžné pořadí SP (po 8 z 21 závodů): 1. Braisazová-Bouchetová 427, 2. Tandrevoldová 417, 3. E. Öbergová 393, 4. Vittozziová 386, 5. Preussová (Něm.) 322, 6. Simonová 317, ...18. Voborníková 142, 23. Davidová 113, 25. Jislová 106, 47. Charvátová (ČR) 42.