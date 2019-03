‚Dělám všechno stejně, akorát jsem zdravá.‘ Martina Sáblíková má za sebou jednu z nejlepších sezon

V loňské sezoně vybojovala Martina Sáblíková stříbro na olympijských hrách. Letos se ale česká rychlobruslařka vrátila na nejvyšší stupínek. Stala se třikrát mistryní světa a překonala třikrát světový rekord. Prožila tak jednu z nejvydařenějších sezon v kariéře. Praha 7:42 14. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková s letošní medailovou sbírkou | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Pár lidí se mě ptalo, jak to dělám. Říkala jsem, že dělám pořád všechno stejně, akorát jsem zdravá. To byla letos alfa a omega všeho,“ shrnula na Radiožurnálu Martina Sáblíková v jedné větě to nejdůležitější, co se v aktuální sezoně oproti té předešlé změnilo.

Bez omezení prošla tvrdou přípravou. Vypilovala techniku a pak drtila soupeřky. Na mistrovství světa ve víceboji v Calgary překonala světový rekord nejen na pětikilometrové trati, ale pro mnohé překvapivě i na 3000 metrů.

„Hrozně jsem si tu trojku v Calgary užívala, protože jsem nečekala, že bych to mohla zajet. Zkoušela jsem se na světový rekord rozjet dvakrát a pokaždé se mi to nepovedlo a byla jsem poměrně daleko,“ vysvětlovala.

Jenže za týden se jelo v Salt Lake City finále Světového poháru a Nizozemka Esmee Visserová, která v Calgary nestartovala, se pokoušela Martinu Sáblíkovou z rekordních tabulek vymazat.

„Pokouším se o to šest a ona vystartuje jednou a předjede mě? Trošku jsem si oddychla, když dojela,“ usmívá se česká olympijská vítězka.

Pak následoval její poslední závod sezony. „Rozjela jsem se a slyším, že první kolo bylo za 29,1 sekundy. Říkala jsem si, že to nemůžu v životě dojet, takhle rychle jsem to nikdy nerozjela. Poslední kolo bylo hodně těžké. Říkala jsem si, že snad neprojedu tu poslední malou zatáčku do cíle,“ vzpomínala na poslední metry v Calgary.

Poslední malou zatáčku do cíle dojela a překonala svůj týden starý světový rekord znovu. Dvacetinásobná mistryně světa bude nejen o něm vyprávět po čtvrteční po deváté hodině jako host Lucie Výborné na Radiožurnálu.