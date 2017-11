'Dneska to bylo takové poklidné, na mě až moc.' Roman Koudelka má za sebou první skok v sezóně

Roman Koudelka má být největší nadějí z českých skokanů na lyžích v olympijské sezóně. A zatím to potvrzuje, i když se svým prvním ostrým skokem nemůže být úplně spokojený. V kvalifikaci na nedělní závod Světového poháru v polské Wisle totiž předvedl 117 metrů a skončil 31. Wisla / Polsko 23:03 17. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Koudelka na skokanském můstku v polské Wisle | Zdroj: ČTK

Romane jistý postup do závodu, naprosto v klidu. Jaký to byl vskok do té olympijské sezóny?

Skok nebyl nic moc, moc se mi nepovedl. Já jsem byl celkově dneska dost unavený. Já jsem měl ještě odpoledne trénink na sílu v posilovně. Ty nohy by měly dojít spíš až zítra nebo pozítří, takže dneska to bylo takové těžké. Důležité bylo skočit a postoupit, což se povedlo a zítra je nový den.

Takže klasická příprava jako před každým závodem?

Přesně tak. Pro ty kvalifikace je to pak náročnější, ale je to potřeba do závodů na víkend, aby nohy vydržely.

Jaké to je zase konečně skákat v závodě světového poháru? Ono je sice letní grand prix, ale závod na sněhu je přeci jenom víc.

Je to hezký, určitě, ale já jsem z toho dneska nebyl ani nervózní, ani přemotivovaný. Dneska to bylo takové poklidné, na mě až moc. Já doufám, že zítra přijde trochu ta nervozita a že v sobě probudím takového toho tygra a budu bojovat.

To můžete být nervózní z toho, že jste nebyl nervózní.

I to se může stát. Dneska to bylo o nějakém tom postupu nic víc a to se povedlo, i když skok nebyl povedený, ale do zítra je času dost něco změnit, kouknout se na video a nějak to rozebrat.

Mluvíte optimisticky o zítřku. Víte, že Vojtěch Štursa měl pád a odešel s bolavým pravým kolenem?

Vím, že měl pád a doufám, že bude v pohodě a že ho to nijak nepoznamená. Kdyby se nedal do kupy, tak je tady v záloze ještě Tomáš Vančura, který to má sem necelou hodinku cesty. Asi by se to nějak muselo vyřešit. Pevně věřím, že Vojta bude OK a že to bude v pohodě. (Vojtěch Štursa nakonec v týmové soutěži startovat nebude a nahradí ho právě Tomáš Vančura, pozn. redakce)

Ono by to také pokazilo loučení pana poslance Jakuba Jandy.

No to je pravda. Tomu se kvalifikace taky moc nepovedla, takže to asi nemá moc lehký, ale už má hlavu někde jinde a já to naprosto chápu. Já si myslím, že toho dokázal už dost a že dneska nepostoupil, to se stane.

Jak jste s ním probrali jeho novou kariéru a už jste si s ním plácli na rozloučenou nebo začal vyžadovat zvláštní poslanecké výhody?

Ne, zatím nic takového neproběhlo. Jenom jsme si z něj dělali srandu, že ještě můžou být předčasné volby, tak aby se ještě nechtěl vrátit ale to je spíš jenom takové pošťuchování