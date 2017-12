Do příště se zlepším, plánuje Ester Ledecká. Trenérovi vyřazení ve čtvrtfinále udělalo radost

Osmkrát v řadě hlásili na italském turné jako vítězku vyřazovací jízdy Ester Ledeckou, až na devátý pokus to nevyšlo, ale česká snowboardistka se po osmifinálovém vypadnutí paradoxně smála možná víc než po svých triumfech.

„Každý den není posvícení a ve sportu to takhle je. Do příště to snad zlepším. Jsem ráda, že jsem dva dny měla tak skvělé výsledky. A tohle je taky skvělý výsledek. Je to top 10 a závod jsem si užila,“ řekla Radiožurnálu Ester Ledecká.

Možná trošku nečekaně se usmíval i americký trenér české snowboardistky, její brzké vyřazení udělalo Justinu Reiterovi svým způsobem radost.

„Bylo by to skvělé vyhrát tři závody v řadě, ale tohle je hezký kopanec do zadku. Díky tomu můžeme jet domů s tím, že musíme makat. Že nic nepřijde zadarmo. Dodá nám to motivaci do další práce. Jo, dobře, že se to stalo,“ překvapil Justin Reiter.

Díky vyřazení ve slalomu by ani neměl být na Ester Ledeckou takový tlak, protože se ukázalo, že i ona je jen člověk. Ani sama závodnice se nebojí, že si na sebe výtečným vstupem do sezony ušila bič.

Místo odpočinku na lyže

„To záleží spíš na vás, jaký bič na mě ušijete,“ vzkazuje novinářům. Ale pasovat Ledeckou do role jedné z hlavních favoritek na olympijské zlato není těžké. Zvlášť když říká, že její forma může být za dva měsíce ještě lepší. „No já doufám. Budu na tom usilovně pracovat a věřím, že jo,“ směje se.

I proto je připravený lednový plán víc snowboardový než lyžařský, což se pochopitelně líbí snowboardovému trenérovi. „To by bylo krásné. A taky doufám, že bude trochu odpočívat. Ale víte, jak to je. Musím poslouchat Ester, ona je šéf,“ směje se Reiter.

Ester Ledecká je ale šéfem, který odpočinek nemá moc v lásce, a tak dost možná ještě před Vánocemi místo do obchodů pro dárky vyrazí do Rakouska na lyžařské závody.