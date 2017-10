Do Söldenu za krávy. Pořadatelé lyžařských závodů odměňují nejoriginálnější fankluby

Kraví zvonce platí v Söldenu takřka za povinnou výbavu, stejně jako stejnokroje. Někdy jde jen o shodné sportovní bundy, ale třeba partička z Itálie se do „kravího“ i oblékla.

„Myslím, že tenhle kostým je ten nejkrásnější, jaký jsme mohli vymyslet. V našem regionu, v údolí Aosty, máme spoustu krav a také od nás pochází ty zvonce, tak jsme to smíchali dohromady,“ vypráví fanynka Charlotte.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zajímavých kostýmů na SP alpských lyžařů si všiml reportér ČRo Jan Suchan

I ona má na sobě bíločerný flekatý overal s kapucí, stejně jako 14 dalších italských fanoušků. „Letos to je poprvé, co jsme oblečeny jako krávy. Loni jsme měly tradiční kroje z našeho regionu,“ vysvětluje.

Italský fanklub Federiky Brignoneové vyráží i na další závody po Evropě. Jezdí třeba do Sv. Mořice, Courchevelu, ale speciální oblečky si bere jen do Söldenu, kde pořadatelé vyhlašují podle kostýmů a fandění tři nejlepší fankluby, které odmění i příjemným finančním bonusem. Nejlepší fanklub dostane 1500 eur.

„Loni jsme byli třetí. Kdybychom zase něco vyhráli, tak bychom za to asi pořídily zase nové oblečení, pomohlo by nám to,“ říká Charlotte.

Za Ledeckou fanklub nejezdí

Na české příznivce se sice dá v Söldenu narazit, ale na fankluby ne. Vycházející lyžařská hvězdička Ester Ledecká by se pochopitelně nezlobila, kdyby se to v blízké době změnilo.

„Líbí se mi to. Taky se těším, až budu zajíždět nějaké pořádné výsledky, abych tu měla vlastní fanklub a nějakou pořádnou vlajku,“ je to motivace,“ usmívá se tvář projektu Olympijský rok, zatímco opodál kapela oděná pro změnu do kostýmů jakýchsi opeřenců rozjíždí hit skupiny Liquido Narcotic.

Fanoušci v Söldenu | Foto: Jan Suchan