Doufám, že se to bude zlepšovat, říká o bolestech v zádech Sáblíková. Čeká ji léčba

„V hlavě teď mám jen to, že se s těmi zády musí něco udělat, aby to bylo zase dobrý, abych zase mohla naplno trénovat. Doufám, že se to bude zlepšovat a že do toho února uděláme ještě kus práce,“ říká pro Radiožurnál Martina Sáblíková.

'Bolelo to víc než jindy.' Sáblíková skončila ve Stavangeru na pětce třetí a kvalifikovala se na olympiádu Číst článek

Věří, že se co nejrychleji zbaví bolesti zapříčiněné skřípnutým nervem mezi třetím a čtvrtým bederním obratlem. Bolest vystřelující do nohy jí omezuje i při normální chůzi, natož při jízdě na bruslích. Času není nazbyt. Už 1. prosince by měla startovat na dalším Světovém poháru v kanadském Calgary. Jenže odhadnout, za jak dlouho se zdravotní stav jedné z protagonistek projektu Radiožurnálu Olympijský rok zlepší, se nedá tak lehce odhadnout

„Nejsem věštec, ale uděláme všechno pro to, aby se dostala zpátky co nejdříve. Bude teď podstupovat kvalitní fyzikální terapii a medikamentózní léčbu. Uvidíme, jak to všechno zabere a jak se to stáhne,“ popisuje lékař Martin Staša. I kdyby se ale léčba přeci jen protáhla, je jisté, že takový závod, jaký musela absolvovat ve Stavangeru, už letos ve Světovém poháru nepodstoupí.

„Bál jsem se, že by mohla upadnout nebo že by se něco takového mohlo stát a nepostoupila by na olympiádu. Teď je na olympiádu kvalifikovaná. Věřím, že už ji teď nebudeme tak zatěžovat, že s doktory vymyslíme něco, co jí pomůže,“ věří trenér Petr Novák.