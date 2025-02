Doufám, že zajedu dobrý výsledek i směrem ke stíhacímu závodu, říká Hornig před sprintem

Stříbrného člena smíšené štafety Vítězslava Horniga čeká na mistrovství světa poprvé v kariéře sprint. Loni totiž v Novém Městě na Moravě jěstě plnil jen roli náhradníka, ale po velkém zlepšení v této sezoně je z něj ve švýcarském Lenzerheide rázem česká mužská jednička. Od zpravodaje z místa Lenzerheide 7:17 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Vítězslav Hornig při smíšené štafetě na mistrovství světa | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Já to označení nemám rád. Je to první sezona, kdy jezdím stabilnější výsledky, na které se dá trochu koukat. Rozhodně bych to tak nenazýval,“ vysvětluje dvacátý biatlonista Světového poháru Vítězslav Hornig.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si biatlonistu Vítězslava Horniga před sprintem na mistrovství světa

Nejvýše postavený Čech průběžného hodnocení prestižního seriálu si na novou pozici teprve zvyká. Vždyť před touto sezonou bylo jeho nejlepším výsledkem 40. místo v některém z individuálních závodů mezi elitou. V tomto ročníku se pětadvacetiletý reprezentant už ale třikrát dostal do nejlepší desítky a na úvod mistrovství světa ve švýcarském Lenzerheide vybojoval se smíšenou štafetou stříbrnou medaili.

„Je to jiné. Loni jsem si sprint zajet nemohl, protože jsem byl pouze v roli náhradníka. Těším se na to, protože ze sprintu si lze vybudovat i dobrou pozici pro následný stíhací závod. Doufám, že se mi to povede,“ říká před svým druhým individuálním startem na světovém šampionátu Hornig, který ve vytrvalostním závodě před rokem v Novém Městě na Moravě skončil na 48. místě.

Překvapení i pro trenéry

Přes léto ale shodil pár kilo, upravil techniku běhu na lyžích a i díky změnám v tréninku výrazně na trati zrychlil, i když lehce na úkor přesnosti střelby. Výsledky to ale přináší - jeho novým maximem je pátá příčka.

„Rozhodně jsem překvapil sám sebe. Moje střízlivé očekávání před sezonou bylo, že bych chtěl pravidelně zajíždět na místech, která zaručují body. Že se mi povedou výsledky, které jsem zajel, to jsem nečekal. Změn se stalo hodně a vše se sešlo dohromady,“ popisuje Vítězslav Hornig.

Výrazné zlepšení českého biatlonisty zaskočilo i trenéra Ondřeje Moravce. „Je to neskutečné. Z nějakých věcí, které se dají měřit, tak to absolutně neodpovídá. Vše nám to úplně postavilo na hlavu,“ diví se Moravec.

Kromě Horniga čeká na mistrovství světa sprint od 15.05 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ještě Michala Krčmáře, Jonáše Marečka a Adama Václavíka.