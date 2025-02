Osobní rekord na mistrovství světa nestačil. ‚Mohla jsem podat lepší výkon,‘ mrzí po slalomu Dubovskou

Lyžařka Martina Dubovská skončila šestnáctá ve slalomu na mistrovství světa. Česká reprezentantka ale výrazně pokazila úvodní kolo a jen díky řadě chyb soupeřek dojela na dobré pozici. Česká závodnice se nakonec umístila na šestnáctém místě, absolvovala tedy svůj nejlepší závod na mistrovství světa v kariéře. „Ještě jedno místo a bylo by to super,“ přiznala Dubovská v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Saalbach (Rakousko) 17:43 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Dubovská po dojetí | Zdroj: Profimedia

Chápu, že po prvním kole jste neměla nejvyšší ambice, ale teď už víte, že jste zajela váš nejlepší výsledek na mistrovství světa. Jste spokojená?

Kdybych se dostala do patnáctého místa, tak bych spokojená byla. Obě jízdy nebyly takové, jaké normálně jezdím, ani můj trenér nebude spokojený. Já jsem ale ráda, že jsem zdravá a doufám, že do konce sezony to vylepším nějakými povedenými výsledky.

Po vypadnutí Melanie Meillardové jste se posunula o jednu pozici, takže z toho je nakonec šestnácté místo.

Ještě jedno místo a bylo by to super, body do Světového poháru se sbírají pouze do patnáctého místa.

Proto jste doufala, že by to mohlo vyjít?

Mohla jsem podat lepší výkon a mrzí mě to, byl by to lepší den.

Chtěla jste tímto závodem trochu vylepšit poslední výsledky? Světový pohár vám v poslední době nešel. Z poslední přípravy na Saalbach, Evropského poháru ve Špindlerově Mlýně, jste si odvezla druhé a třetí místo. Byla jste dobře připravená, ale přesto z toho nejsou body.

Tato sezona je pro mě náročná. V létě mi zemřel otec, který mě celý život podporoval. Je to těžké a výsledky nejsou takové, jaké jsme s týmem chtěli a ve které jsme doufali.

Martina Dubovská si vyjela své nejlepší kariérní umístění na světovém šampionátu! ⛷️



Ve druhém kole se posunula o šest příček a celkově skončila na 1️⃣6️⃣. pozici! Gratulujeme, Maťo.



— Czech Ski & Snowboard (@czeskisnowboard) February 15, 2025