Začala mi důvěřovat, až když viděla, že to taky umím, říká český trenér o snowboardistce Gasserové

Za dvě sezony u rakouské reprezentace už ji Dušan Kříž poznal velmi dobře. To, že trénuje Annu Gasserovou, je ve freestyle snowboardingu podobná pocta, jako kdyby měl Čech možnost koučovat v alpském lyžování Mikaellu Shiffrinovou nebo v biatlonu Johanesse Bö.

Gasserová je v 33 letech legendou, příští rok na olympijských hrách ukončí kariéru. A když Kříž přišel k rakouské reprezentaci, musel si k ní najít cestu.

„První sezonu získáváte důvěru u svých svěřenců. A je jedno, jestli je to Anna nebo kdokoliv jiný. Strávili jsme spolu hodně času na kopci. Popravdě nás tolik ani nesblížilo trénování, jako snowboarding samotný. Hodně jsme spolu jezdili, ona viděla, že to umím a začala mi důvěřovat,“ popisuje Kříž svůj začátek u rakouské reprezentace.

Anna Gasser puts the BIG in Big Air! Anna landed a Cab triple cork 1260 truck driver at #XGamesAspen 2025 for her 5th Women’s Snowboard Big Air gold, most in the discipline history. The 33-year-old earned her first XG gold in 2017 & she’s still pushing progression.@pacificobeer pic.twitter.com/CwbnLp2a6n