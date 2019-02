Dvořákův dvojbob skončil v Calgary jedenáctý a celkově je ve Světovém poháru čtvrtý

Česká posádka Dominik Dvořák - Jakub Nosek obsadila v závodě Světového poháru v Calgary jedenácté místo a v konečném celkovém pořadí skončila čtvrtá. I osmý závod seriálu vyhrála německá dvojice Francesco Friedrich - Thorsten Margis, jako první dvojbob historie vyhrála všechny závody SP v sezoně a týden před mistrovství světa ve Whistleru nemá v ledovém korytu konkurenci. Calgary 8:30 24. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český dvojbob ve složení Dominik Dvořák - Jakub Nosek | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Češi v zámoří startovali na drahách, které dosud neznali a zdaleka se jim nedařilo tak jako v první části sezony v Evropě, kde skončili jednou čtvrtí, pátí i šestí. Po sedmnáctém místě v Lake Placid se ani v Calgary nevešli do první desítky. V první jízdě měli devátý čas, ve druhé skončili až třináctí.

Radost z celkového čtvrtého místa jim to ale nepokazilo. „Je neskutečný výsledek skončit čtvrtí v celkovém hodnocení Světového poháru dvojbobů. Nikdo z českých pilotů nebyl takhle vysoko. Byl to boj do posledního závodu, ale tohle je fakt bomba!“ radoval se Dvořák na sociálních sítích.

Němci měli v obou jízdách nejrychlejší časy, kanadský dvojbob s pilotem Justinem Krippsem porazili celkem o devět setin sekundy Třetí skončil druhý německý bob s pilotem Johannesem Lochnerem. Přesně stejné pořadí bylo i na posledním mistrovství světa před dvěma lety v Königsee. Na olympijských hrách se Friedrich s Krippsem rozdělili o zlato.

V neděli je na pořadu závěrečný závod SP čtyřbobů, v kterých je Dvořák se svou posádkou průběžně na sedmém místě.