Krasobruslařce Březinové pomáhá olympijský medailista Sabovčík, stal se konzultantem na dálku

Mít v trenérském týmu olympijského medailistu a muže, který jako první předvedl při mezinárodním závodě čtverný skok, to se podařilo krasobruslařce Elišce Březinové. Její realizační tým totiž rozšířil jako konzultant Jozef Sabovčík. Spolupracovat začali v září, kdy Březinová závodila v americkém Salt Lake City, tedy městě, kde Sabovčík žije, a požádala ho o pomoc.

„Jozef mně řekl, že nemá problém, že tam se mnou bude. V podstatě od té doby jsme začali komunikovat, začala jsem mu posílat videa, když jsem tady v Česku. On mi na to posílá zpětnou vazbu,“ popisuje Eliška Březinová vznik spolupráce s Jozefem Sabovčíkem.

Hlavním trenérem brněnské krasobruslařky zůstává její otec. Sabovčík jim jako konzultant dodává další pohled na trénink.

„Rozumíme si. Takže jsem jí uměl některé technicky věci povědět možná ne jinak, než ji to ostatní říkají, ale uměl jsem jí to říct takovým stylem, že mi rozuměla. Někdy člověk poví to stejné, ale řekne to trošičku jinak a hned to člověk pochopí,“ přibližuje Sabovčík spolupráci s Březinovou.

Sabovčík je pro Březinovou doslova konzultant na dálku. Pětapadesátiletý rodák z Bratislavy trvale žije v Americe.

„Je to trochu komplikovanější. Ale dneska je to jinak, než to bývalo kdysi. Teď si spolu můžeme udělat video. Samozřejmě osobně je to o hodně lepší, člověk má ten kontakt a hned to je. Ale co se týká toho, že když je nějaký problém technický nebo tak, tak se to dá opravit na dálku,“ vysvětluje bronzový medailista z olympijských her v Sarajevu v roce 1984 a dodává konkrétní příklad.

„Například předtím, než jsem přišel, tak mi posílala krátký program. Měla problém s jedním nájezdem. Tak jsem ji řekl, kam ho má dát. A když jsem dneska přišel, už to bylo v pořádku,“ říkal Sabovčík, který se tento týden s Březinovou potkal v Brně. Obvykle jim ke komunikaci stačí si napsat.

Podobnou spolupráci zažil i bratr Elišky Březinové Michal. Tomu v úvodu jeho kariéry pomáhal jako konzultant Karol Divín, stříbrný muž olympijských her ve Squaw Valley v roce 1960.

„Jak pan Divín, tak ten Jozef, zažili to stejné, co my. Velké závody. Ví, jak to chodí, ví moc dobře, o co tam jde, jaký je tam stres. Proto si myslím, že oni se snaží uklidnit toho člověka. Aby byl na závod připravený a ne vystresovaný,“ dodává Březinová.