Ledecká skončila v Cortině 17. ‚Každá jízda mě posouvá dopředu,‘ těší se na další závody

„Hrozně jsem si to užila, trať je krásná a jsem ráda, že si ji můžu vyzkoušet. Jsem tu poprvé a dva tréninky se mi nepovedly. Na moje poměry mám docela dobrou ztrátu, je tam spousta věcí, na kterých se dá zapracovat,“ řekla Radiožurnálu Ester Ledecká v Cortině d'Ampezzo.

Na sjezdu v italském středisku se česká olympijská vítězka v super-G představila poprvé. V prvním sjezdu skončila na děleném 17. místě, na vítěznou Rakušanku Ramonu Siebenhoferovou ztratila sekundu a 22 setin.

„Odpoledne to rozebereme na videu, ale na některých místech by to mohlo být čistější. Oproti tréninkům jsem se posunula,“ okomentovala svou jízdu.

Na druhém místě skončila Slovinka Ilka Štuhecová, která na Ledeckou najela jen 8 desetin, na stupně vítězů se dostala i další Rakušanka Stephanie Venierová.

Ledecká jen o tři setiny sekundy nestačila na fenoménku sjezdového lyžování Lindsey Vonnovou, která se vrací do seriálu po zranění a dojela na děleném patnáctém místě, i když sjezdovku oproti Češce výrazně lépe zná.

„Určitě je dobré, když má člověk kopec víc zažitý. Ve sjezdech je to velká výhoda proto jsem tady, abych se učila nové kopce. Každá jízda mě posouvá dopředu,“ přemýšlí Ledecká.

Další sjezd se v italském středisku jeden v sobotu, tentokrát začíná v půl jedenácté dopoledne. V neděli je na programu super-G.