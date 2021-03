Opustí definitivně snowboard? ‚Obojživelnice jsem stále,‘ říká Ledecká, počtem závodů ale preferuje lyže

Za výrazným nepoměrem závodů na lyžích a snowboardu stojí hned několik důvodů. Letos logicky upřednostňovala lyže kvůli mistrovství světa v alpském lyžování, na kterém nakonec brala dvě čtvrtá místa v rychlostních disciplínách a osmou příčku v kombinaci.

Ledecká na mistrovství světa ve snowboardingu startovat nebude, účast vzdala ze zdravotních důvodů Číst článek

Loňský nepoměr pak Ester Ledecká vysvětlovala nespokojeností se snowboardy. „Loni to hodně ovlivnil začátek sezony, kde se to strhlo na lyžařskou stranu. Chtěla jsem získat co nejvíce bodů do sjezdařského Světového poháru. Víc jsem lyžovala, ale srdcem jsem pořád obojí, tedy obojživelnice, jak mi novináři říkají,“ řekla Radiožurnálu před letošní zimou Ledecká.

Česká reprezentantka tím naráží na moment, kdy v úvodu sezony vyhrála lyžařský sjezd, a pak bylo logické sbírat v něm body. Výběr lyží dále podporuje argument, že závodů Světového poháru ve snowboardingu je obecně méně než těch lyžařských.

Navzdory tomu je zjevné, že Ledecká se z úspěšné snowboardistky, co jezdí velmi dobře na lyžích, stala spíše výbornou lyžařkou, co občas závodí na snowboardu.

Zatím ale není reálné, že by po této sezoně definitivně opustila snowboard. Blíží se totiž olympijské hry v Pekingu, kde bude chtít Ledecká závodit v obou sportech. Otázkou do dalších sezon ale je, jak se bude vyvíjet situace s jejími zády, která tím trpí.

Zároveň Ledecká poznala, jak velkou marketingovou sílu Světový pohár v alpském lyžování má. Odměny pro lyžařky jsou násobně lepší a i pro sponzory je lyžování zajímavější, což Ledecká v poslední době poznává, neboť její hlavní sponzor má poměrně velké slovo v tom, kde bude závodit.