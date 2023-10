‚Doháním ty svoje bicáky.‘ Ledecká zahájí sezonu v listopadu sjezdem, v přípravě posilovala

V minulé sezoně měla Ledecká místo obvyklého nabitého závodního programu dny zaplněné rehabilitací operované klíční kosti a kondičním tréninkem toho, co mohla posilovat. Přišla o světový šampionát v alpském lyžování i na snowboardu.

Jediné závody absolvovala na konci sezony na prkně, v Rogle a Berchtesgadenu skončila druhá a třikrát první. Na lyžích nezávodila vůbec.

Teď se chystá naplno naskočit do lyžařsko-snowboardového kolotoče. „Já se obecně těším na to, že budu zase závodit. Ten rok mi to chybělo, měla jsem absťák,“ řekla s úsměvem. Přednost budou mít lyže. „Chtěla bych útočit na celkové hodnocení Světového poháru, takže se budu snažit odjet co nejvíce Světových pohárů na lyžích a v pauzách budu doplňovat snowboard,“ uvedla.

Po dvou sjezdech v Zermattu naplánovaných na 18. a 19. listopadu by měla do konce kalendářního roku stihnout ještě rychlostní závody ve Svatém Mořici a Va d'Isere, pak se chystá na snowboardový Světový pohár do Davosu.

„Tam jsou asi dva dny, tak to zkusíme stihnout. A to už budou Vánoce,“ poznamenala Ledecká k závodu naplánovanému na 23. prosince.

Posílila ruce

Po zranění klíční kosti se při návratu na lyže, na které se postavila ještě na jaře, potýkala v tréninku se špatnými starty. „Opadly mi ruce, měla jsem takové špejličky místo rukou. To u mě není zvykem, většinou je mám nařachlé,“ řekla osmadvacetiletá česká reprezentantka. Bolavé místo už je úplně fit, při tréninku na něj nemusí brát ohledy.

„Zapojila jsem do své přípravy v gymu i nějaké shyby, kliky. Doháním ty svoje bicáky,“ dodala Ledecká.

Letní kondiční soustředění absolvovala tradičně v Řecku. Rychlostní disciplíny trénovala s dalším českým lyžařem Janem Zabystřanem v Chile a ve středu se vrátila z Itálie, kde byla na snowboardovém kempu. Nyní znovu nazuje lyže a před vstupem do SP bude trénovat ve Švýcarsku.