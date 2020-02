Ledecká se v druhém sjezdu v Crans Montaně výrazně zlepšila a dojela pátá. Vyhrála domácí Gutová

Ester Ledecká obsadila ve druhém sjezdu v Crans Montaně pátou příčku. Česká reprezentantka o šest pozic vylepšila umístění z pátečního závodu a popáté v aktuální sezoně lyžařského Světového poháru skončila v této disciplíně v elitní desítce. Stejně jako v pátek zvítězila domácí Lara Gutová-Behramiová. Crans Montana (Švýcarsko) 12:52 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká obsadila ve druhém sjezdu v Crans Montaně pátou příčku | Zdroj: Reuters

Dvojnásobná olympijská vítězka Ledecká v sobotu zvládla především střední pasáž lépe než při páteční závodní premiéře na této trati. Na vítěznou Gutovou-Behramiovou ztratila 39 setin a zaznamenala svůj čtvrtý nejlepší výsledek ze sjezdu vůbec.

V celkovém hodnocení disciplíny se udržela na druhé příčce o dva body před Italkou Federicou Brignoneovou, která v sobotu skončila s náskokem čtyř setin těsně před ní.

Vedení v hodnocení sjezdu si upevnila Švýcarka Corinne Suterová, jež stejně jako v pátek skončila druhá a zvýšila náskok před Ledeckou na 155 bodů.

Zatímco v náhradním sjezdu za závod ze Soči prohrála s Gutovou-Behramiovou o osm desetin, tentokrát na ni ztratila jen dvě setiny. Třetí skončila s odstupem dalších tří setin Rakušanka Nina Ortliebová, dcera bývalého slavného sjezdaře Patricka Ortlieba.

V neděli je v Crans Montaně na programu kombinace.

Světový pohár ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):

Ženy - sjezd:

1. Gutová-Behramiová 1:27,73, 2. C. Suterová (obě Švýc.) -0,02, 3. Ortliebová (Rak.) -0,05, 4. Brignoneová (It.) -0,35, 5. Ledecká (ČR) -0,39, 6. Vernierová -0,59, 7. Schimdhofferová (obě Rak.) -0,62, 8. Bassinová (It.) -0,66, 9. Miradoliová (Fr.) -0,71, 10. Delagová (It.) -0,76.

Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. C. Suterová 477 b., 2. Ledecká 322, 3. Brignoneová 320, 4. Gutová-Behramiová 288, 5. Shiffrinová (USA) 256, 6. Curtoniová (It.) 246.

Průběžné pořadí Světového poháru (po 28 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1225, 2. Brignoneová 1198, 3. Vlhová 1139, 4. C. Suterová 777, 5. Bassinová 772, 6. Holdenerová (Švýc.) 717, ...13. Ledecká 403, 82. Dubovská 35, 93. Capová (všechny ČR) 21.