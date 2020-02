Ví, že může dokázat velké věci, říká o Ledecké trenér Bank. Malý glóbus je podle něj přesto daleko

Ester Ledecká si v sobotu dojela ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu pro třetí místo a podruhé v lyžařském Světovém poháru dosáhla na stupně vítězů. Ve sjezdu se tak pomalu zařazuje mezi přední světové lyžařky. „Stojí na startu a ví, že může dokázat velké věci,“ řekl Radiožurnálu o Ledecké její trenér Tomáš Bank. Právě v tréninku vidí Bank nejvýraznější změnu v porovnání s minulou sezonou. Rozhovor Garmisch-Partenkirchen 18:39 8. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká si v sobotu dojela ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu pro třetí místo (ilustrační foto).. | Foto: Eric Bolte | Zdroj: Reuters

Co jste z jízdy viděl, jaká pro Ester byla?

Stál jsem v nejtěžší pasáži a viděl jsem tam nejlepší oblouk, co kdy Ester udělala. Byla tam trochu pozdě a bylo to hodně těžké. Trochu ji to sneslo. Ale oblouk doprava na levé noze byl fantastický a zachránila tím celý závod.

Co vám v tu chvíli blesklo hlavou?

Mě málem vyskočilo srdce. Viděl jsem, že na mezičasech je druhá, tak jsem si ani moc neříkal.

Ester má zdejší sjezdovku ráda, ostatní lyžařky ji ale v oblibě úplně nemají. Říkají o ní, že je to takový ženský Kitzbühel. V čem je tak náročná?

Stejně jako v Kitzbühelu je tady všechno. Prudké pasáže, rovina, kde záleží na sjezdových schopnostech a lyžích a pak se z totální roviny, kde člověk získá vysokou rychlost, najede do ledové části, kde jsou oblouky jak z obřího slalomu. Pak zase nájezd z prudké sekce do roviny. Je tam všechno a je to led. Vážně strašný led. Proto z toho mají holky respekt.

Začínáte si zvykat na to, že Ester už je etablovaná závodnice a prakticky v každém sjezdu může dojet mezi nejlepšími?

Už dlouho vím, že na to má. Samozřejmě je vždycky výjimečné, když je „na bedně“. Zvyká se na to příjemně, ale zítra je další den a sláva trvá jen chvilku.

V čem se letos tak moc posunula?

Vloni jsme měli polovinu tréninku oproti letošku. Pořád přicházely komplikace, ať už počasí nebo zdraví. Letos nás minuly a trénink byl kvalitní a věří si díky tomu. To je důležité. Když ví, že má za sebou dobrý trénink, tak ví, že pro to udělala maximum. Stojí na startu a ví, že může dokázat velké věci. Vloni to tak nebylo, protože trénink byl chaotický.

Jak velkou roli hraje psychika?

Obecně tlak umí zvládat. Zase to souvisí s tím, jestli si věří, nebo ne.

Říkali jste, že o malý glóbus za sjezd Ester bojovat nebude, ale nikdo se zatím v sezoně neukázal zvlášť dominantně. Ve hře je tedy i ona.

Je ve hře o třetí místo. Glóbus bude těžký. Teď nás čeká Crans-Montana, s tamní sjezdovkou nemá moc zkušeností. Uvidíme, jak jí to tam sedne.