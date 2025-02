Bronz Ledecké těší nejen fanoušky, ale i svazovou pokladnu. Pomůže vychovat nové talenty

Ester Ledecká má na mistrovství světa v alpském lyžování splněno a ještě před polovinou šampionátu na něm končí. V sobotním sjezdu získala bronz, svůj první na lyžích na mistrovství světa, a potěšila tím nejen sebe, ale také pokladnu českého lyžařského svazu. Saalbach (rakousko) 10:21 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká s bronzovou medailí. První z lyžařského mistrovství světa | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prémiová medaile Ester Ledecké z mistrovství světa v lyžování není radostí nejen ze sportovního hlediska, ale i z toho finančního.

„Skvělá jízda, skvělý úspěch. Po deseti letech máme medaili. Je to důležitý výsledek pro samotnou Ester, její tým, ale i pro Český svaz lyžařů,“ raduje se z úspěchu Ledecké sportovní ředitel úseku alpských disciplín Jan Fiedler.

A není divu. Bronzová medaile jeho sekci přinese peníze za výsledek od Mezinárodní lyžařské federace, což svazu výrazně pomůže. Díky ní bude třeba možné vychovávat další mladé talenty.

„Medaile má obrovskou váhu v dělení peněz od Národní sportovní agentury. Je rozdíl mezi 4. místem a medailovým umístěním. Finanční prostředky nám pomůžou dál financovat naše nejlepší reprezentanty, ale i podporovat mládež,“ vysvětluje Fiedler, proč je úspěch Ledecké důležitý i pro budoucnost Svazu.

Přesnou částku zatím nelze vyúčtovat. Vedle konkrétních dotací může úspěch ovlivnit i případné budoucí smlouvy s partnery. Výkony druhého českého reprezentanta na mistrovství, Jana Zabystřana, tedy 16. a 19. místo, jsou pro svaz i pro lyžaře zklamáním.

„Do úspěšnosti svazu se počítá výsledek do 15. místa, takže v super-G to je to velká škoda, protože byl 16. Půl vteřina dolů by ho zařadila někam do top osmi, na což reálně měl. Bohužel udělal chyby, které ho tenhle čas stály. Devatenácté místo ve sjezdu je dobrý výsledek, potvrzuje to, že Zaby patří do širší světové špičky,“ hodnotí Fiedler.

Zároveň dodává, že stále nejde o výsledek, jaký by si přáli. Podle něj měl Zabystřan na umístění v elitní desítce. „Prostě si počkáme na olympiádu příští rok,“ uzavírá Fiedler s nadějí, že Zabystřan bude příští rok na olympiádě, kterou bude hostit italský Milán, ještě lepší.

