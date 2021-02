Na takovém ledu jsem nikdy nestála, byl to boj o přežití, popsala Ledecká svůj slalom do kombinace

Lyžařka Ester Ledecká skončila v alpské kombinaci na mistrovství světa osmá. Na vítěznou Američanku Shiffrinovou ztratila více než čtyři sekundy, velkou ztrátu nabrala podle očekávání zejména ve slalomu. „Umístění je to výborné, ale ta jízda byla úplně šílená. Na takovém ledu jsem ještě nikdy nestála,“ přiznala Ledecká v rozhovoru pro Radiožurnál. Cortina d'Ampezzo 16:44 15. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká lyžařka Ester Ledecká | Foto: LEONHARD FOEGER | Zdroj: Reuters

V alpské kombinaci je z toho nakonec osmá příčka, jaký máte ze závodu pocit?

Příčka je to výborná, ale ta jízda byla úplně šílená. Mně je upřímně líto lidí, kteří to viděli.

Předpokládám, že mluvíte o slalomu. Proč se vám to tak nelíbilo?

Před mistrovstvím světa jsme dali ve slalomu asi dva tréninky a cítila jsem se v nich dobře. Na takovém ledu jsem ale ještě nikdy nestála. Byl to spíš boj o přežití než cokoliv jiného.

Měla jste možnost vidět první ženu po super-G Federicu Brignoneovou, která vypadla hned ve třetí bráně, kde i vám to trochu podjelo?

Dolů jsem neviděla, protože už jsem byla připravená na startu. Ale trenér Tomáš Bank mi měl nahlásit průjezd jednou brankou, která byla až později, tak jsem akorát slyšela ve vysílačce: ještě ti to neřeknu. Tak jsem odhadla, že asi nedojela.

Byl to váš poslední závod na letošním mistrovství světa? Jak hodnotíte šampionát?

Myslím si, že jsem všechny závody jela moc dobře. Jsem pyšná na svůj tým, který odvedl fantastickou práci. Jsem přesně tam, kde bych měla být - mezi čtyřmi nejlepšími lyžařkami na světě v super-G a ve sjezdu. Už to není náhoda, za to jsem ráda, že jsem schopná zajíždět takové výsledky stabilně. Za ty dva roky jsem se v lyžování hodně posunula a ještě to není zdaleka konec.