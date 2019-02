Užívala jsem si to a s každou bránou jsem se pomazlila, říká po kombinačním závodě Ledecká

Ester Ledecká obsadila na mistrovství světa v kombinačním závodě patnácté místo a podle svých slov je se svým výsledkem spokojená. V rozhovoru pro Radiožurnál přiznává, že celkově je stále na čem pracovat. Rozhovor Åre/Švédsko 18:55 8. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká při kombinačním slalomu na mistrovství světa ve švédském Åre | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Po sjezdu jste byla čtrnáctá, v součtu se slalomem z toho bylo nakonec patnácté místo na mistrovství světa. Je to váš nejlepší výsledek na světovém šampionátu. Jaký je to pro vás pocit?

Mám z toho hroznou radost. Když jsem jela ráno na prohlídku s Federikou Brignonovou a řekla jsem ji, že pojedu i kombinaci, tak dostala záchvat smíchu, protože mě prý neviděla někdy jet slalom. To pomalu neviděli ani trenéři. Mám radost, že jsem to zvládla. Hrozně jsem si to užívala, protože tréninku mám fakt málo a každou tu bránu jsem si pomazlila. Jsem spokojená.

Myslím si, že je to dobrý výsledek. Říkala jsem si před tímhle mistrovství, že jako malý cíl je dostat se do šestnáctého místa. Při svém druhém mistrovství na snowboardu jsem taky byla okolo šestnáctého místa. Tohle je moje druhé mistrovství na lyžích, takže jsem si říkala, že by bylo hezký, kdyby se mi to povedlo podobně.

Po projetí cílem jste si udělala ještě několik obloučků. Vypadalo to, jako byste chtěla ten slalom o něco delší.

Jsem si vědoma, že mi teď slalomové lyže zabaví a dostanu je zase až na jaře. Takže jsem si to chtěla užít, aspoň těch posledních pár sekund.

Lepší dojem tedy máte ze slalomu anebo ze sjezdu, kde jste měla ztrátu na vítěznou Ramonu Siebenhoferovou?

Nevím. Užívala jsem si obojí. Na ten sjezd nebylo dobře vidět. Počasí bylo nahoru dolu. Ta trať byla rozsekanější, takže to bylo trochu nepříjemnější. Udělala jsem tam nahoře pár chyb. Myslím, že celkově je dost co dohánět.

Jak velkou komplikací je pro vás to, že zrušili sobotní trénink sjezdu? Celou trať jste si tak mohla vyzkoušet jen v pondělním tréninku, který jste ale nedokončila.

Po částech už mám tu trať sjetou celou a my jsme i uvažovali, jestli bych zítra jela celý trénink. Měla jsem teď víc dní v zápřahu, když jsme jezdili i odpoledne na slalom. Jeden den volna by byl pro mě v tuhle chvíli užitečnější, takže nijaká velká komplikace to není.

