Ledeckou čeká sjezd ve Svatém Mořici. ‚Je tu jednodušší než super-G,‘ popisuje trenér Bank

Poprvé v kariéré nastoupí lyžařka Ester Ledecká do sjezdu Světového poháru ve Svatém Mořici. V tradičním švýcarském středisku zimních sportů totiž ještě nejrychlejší disciplínu v elitním seriálu nikdy nejela a navíc stále trochu bojuje se závodním mankem po víc pauze trvající 20 měsíců. Od zpravodaje z místa Svatý Mořic 10:41 9. prosince 2023

„Vůbec nevím, jak to půjde. Po tom roce a půl se do toho všeho ještě snažím dostat. Musím si zvyknout na závodní rytmus a všechny těžké kopce. Dva těžké tréninky, které jsem tady měla, byly jediné těžké tréninky, které jsem měla v posledním roce a půl,“ řekla olympijská vítězka v superobřím slalomu z Pchjongčchangu směrem ke sjezdu ve Svatém Mořici.

V něm bude opět velmi důležité perfektně si projít trať před závodem, aby lyžařky věděly, co je čeká za jednotlivými horizonty. A pro Ledeckou to bude další ostrý test po vleklé zlomenině klíční kosti.

„Bohužel podmínky v přípravě byly fakt náročné. Jsem ráda za každou jízdu, kterou si tu sjedu a něco se s ní naučím,“ doplnila pro Radiožurnál Sport.

Ester Ledecká bude samozřejmě bojovat o co nejlepší výsledek. Sjezd Světového poháru ve Svatém Mořici sice ještě nejela, ale v roce 2017 tady skončila 21. v této disciplíně na mistrovství světa. Tehdy slavila zlato Slovinka Ilka Štuhecová, která se také nyní postaví na start.

Lehčí trať

Česká lyžařka se pokusí vylepšit svůj výkon a 23. místo z pátečního superobřího slalomu. To by se jí mohlo povést vzhledem k tomu, že trať sjezdu by neměla být tak těžká jako v pátek.

„V tréninku si to můžou lyžařky vyzkoušet. Navíc když se některé těžší pasáže dají projet jedním obloukem, tak je to jednodušší, než když tam jsou oblouky dva. To je můj osobní názor, že super-G je tady velmi těžké,“ popsal trenér Tomáš Bank.

Naposledy jela Ledecká sjezd Světového poháru v březnu 2022, když skončila ve Franici sedmá. V sobotu vyrazí na trať zhruba před 11 hodinou. O její jízdě uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport.