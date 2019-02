Problém jsou pády, nejistý lyžař nejede dobře, říká o Ledecké její trenér Bank

Bilance lyžařky Ester Ledecké z posledních dní není moc dobrá a dokázal to také úvodní závod mistrovství světa. Opatrná jízda znamenala v super-G 27. místo, tedy třetí od konce z těch, co se do cíle dostaly. Takový výsledek trochu přiostřil atmosféru v týmu kolem olympijské vítězky. Åre/Švédsko 11:26 6. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Třeba spousta lidí pochopí, že ještě nemám na to, dostat se úplně do elity, a že to na olympiádě byla opravdu jen výjimka,“ říkala po závodě Ester Ledecká a pro Českou televizi upřesnila, že tím myslí svého trenéra Tomáše Banka.

„Já si to trochu uvědomuju, na druhou stranu když je schopná před 14 dny zajet osmé místo v Cortině, tak v nějaké širší špičce je. Spíš myslím, že by si to měla ona uvědomit,“ řekl sám Bank.

Mezi řádky to vypadá, že v týmu kolem největší české lyžařské hvězdy nejsou vztahy zrovna ideální, to ale Bank odmítá.

„Nebo o tom aspoň já nevím. Samozřejmě není všechno růžové, ale myslím, že to nějak držíme v pohodě,“ říká Bank.

Ledecké se nedaří. Poslední závody v Ga-Pa, ani úvodní trénink a závod v Åre nebyly podle představ a bylo na ní prý už před úterním startem poznat, že není psychicky nastavená na vítězství.

„V Ga-Pa v super-G jela v podstatě v top 8 a spadla. Já si myslím, že problém jsou pády, které nastaly. Když se závodníkovi podaří spadnout třikrát za 14 dní, tak ho to znejistí. A to nejhorší, co se mohlo stát, se stalo těsně před závodem, kdy spadla a doletěla až do sítě. Nebyl to nějak hrozný pád, ale člověka to hodně znejistí. Nejistý lyžař nejede dobře,“ říká Bank.

Bolestivé pády k rychlostním disciplínám patří. Ví o tom i Lindsey Vonnová, která ve svém předposledním závodě kariéry po hlavě doletěla do ochranné sítě.

„Rodiče by každopádně chtěli, aby neriskovala. My si to samozřejmě taky nepřejeme, na druhou stranu jistá zdravá míra rizika do toho patří. Závodník, který jede opatrně, nemůže zajet dobrý výsledek. S tím se musíme nějak vyrovnat a musíme zvolit rozumnou míru rizika, aby to za něco stálo,“ říká Tomáš Bank.

Dalším závodem Ester Ledecké na mistrovství světa by měla být v pátek kombinace.