Ledecká na sjezdovkách? 'Na prvním tréninku mi všichni gratulovali,' líčí reakci snowboarďáků Češka

Čeští sportovci si zatím v této zimní olympijské sezóně příliš radosti neužili. Spíš řeší nebo řešili zranění jako Gabriela Koukalová nebo Martina Sáblíková. Aspoň jedna česká naděje olympijských her teď zažívá opravdu vydařené období - Ester Ledecká ho korunovala vítězstvím v prvním závodě snowboardového světového poháru. Carezzo/Itálie 11:49 15. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Sport Invest

Ester Ledecká je teď snowboardovou celebritou, psalo se o ní v New York Times, přibývají jí sponzoři a hlasatel v jihotyrolské Carezze ani soupeřky si nemohli nevšimnout, že vplula do světové špičky i mezi lyžařkami. Před dvěma týdny byla sedmá ve sjezdu SP v Kanadě.

„Na prvním tréninku mi přišli všichni trenéři i závodníci pogratulovat, což mě strašně potěšilo. Říkali, že je to úžasné a že všichni strašně fandili,“ popisovala reakce okolí Ledecká.

Je otázkou, jak teď berou to, že Ester Ledecká stihla po lyžařských závodech pouhé tři snowboardové tréninky a hned vyhrála úvodní Světový pohár.

Pro Česko to bylo v této olympijské sezoně první vítězství v jakémkoliv ze Světových pohárů. Rychlobruslařka Sáblíková se snowboardcrossařkou Samkovou dosáhly nejlépe na druhé místo a hodně řeší nebo řešily zdravotní problémy. Další hvězdu biatlonistku Koukalovou zdravotní trable ještě vůbec nepustily do sezony.

Ledeckou v cíli dojal trenér. Pomohla jí výhra v kvalifikaci i modrá dráha Číst článek

„Něco jsem zaslechla a doufám, že to není moc vážné. Doufám, že se holky dají do kupy. Je to smůla a je jedno, jestli je to olympijská sezona nebo jedete na dovolenou. Pokaždé je to smutné, akorát je to smutnější pro celý národ,“ usmívá se Ester Ledecká, která se nebojí, že by z českého pohledu u jejích triumfů zůstalo.

„Myslím si, že brzy bude zlatých úspěchů daleko víc od holek i od kluků. Máme šikovné sportovce,“ uklidňuje fanoušky snowboardová olympijská naděje.

V pátek odpoledne čeká Ester Ledeckou obří slalom v Cortině d'Ampezzo.