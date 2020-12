Fyzioterapeut jako tenista Thiem. Ledecká triumfem vyhrála sázku a nadělila si vánoční dárek

„Vsadili jsme se s fyziem, že jestli budu do Vánoc na bedně na snowboardu i na lyžích, tak si bude muset udělat melír. Jako Dominic Thiem – koukali jsme se na tenis a nějak nás to napadlo,“ vysvětlila Ester Ledecká Radiožurnálu.

Hlava fyzioterapeuta Michala Lešáka tak získá i blonďatou barvu. Sázku se stupni vítězů Ester Ledecká vyplnila nad očekávání, když závody na lyžích i na snowboardu vyhrála. Navíc v rozmezí pouhých osmi dnů, blíž k sobě už skoro být nemůžou.

„Určitě to jde, těch závodů, které budou těsněji po sobě, bude asi víc. Záleží jen na tom, jak se na ně připravíme a jak mi to pojede. Tentokrát si to sedlo,“ řekla šťastná vítězka po závodě v super-G.

Rychlostní disciplíny ji znovu čekají v lednu, do té doby bude hlavně trénovat. A ze všeho nejdřív odpočívat. Z Francie se soukromým letadlem svého sponzora dostala domů, kde stráví Vánoce.

Dárek dostane štědrý - svými výkony si ve Francii totiž zasloužila na odměnách přes jeden a čtvrt milionu korun.

“Pro tohle trenuju,” usmála se v jediném českém í pozavodnim rozhovoru Ester Ledecká. Bude na ⁦@Radiozurnal1⁩ pic.twitter.com/qObGfGvxE2 — Martin Charvát (@matycharvat) December 20, 2020