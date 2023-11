Lyžařky se na Světovém poháru nedočkaly ani druhého sjezdu. Ledecká musí čekat do 8. prosince

Silný vítr připravil lyžařky včetně Ester Ledecké také o druhý víkendový sjezd Světového poháru na nové trati ve středisku Zermatt/Cervinia. Trojnásobná olympijská vítězka se měla na závodní svahy na lyžích vrátit po roce a osmi měsících. O minulou sezonu přišla po zranění klíční kosti. O zrušení nedělního sjezdu po dvou odkladech startu informovali zástupci mezinárodní federace FIS. Cervinia (Itálie) 12:33 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká během tréninku na Světový pohár | Foto: Angelika Warmuth | Zdroj: Reuters

Pořadatelé připravovali závody na ledovci v atraktivním prostředí na úpatí Mattehornu už loni, tehdy neměli dostatek sněhu. Po zrušené loňské premiéře měli letos muži opačný problém a přívaly sněhu je mezi branky o minulém víkendu nepustily.

Lyžařky zase doplatily na silný vítr. Z osmi jízd na hranicích Švýcarska s Itálií o pohárové body se tak dosud neodjela žádná, Ledecká a spol. stihly v tomto týdnu jediný oficiální trénink.

Bezpečnost lyžařek poryvy větru ohrožovaly nejvíc na posledním skoku. Vedení závodu nejprve start naplánovaný na 11.45 dvakrát odložilo a následně zrušilo.

Ledecká tak musí počkat na návrat do Světového poháru lyžařek až do 8. prosince do Svatého Mořice, kde jsou na programu dva superobří slalomy a sjezd. Mezitím mají ženy v kalendáři závody v točivých disciplínách v Killingtonu v Severní Americe.

Počasí už v této sezoně lyžařkám zrušilo dva závody z pěti, mužům dokonce tři ze čtyř. Silný vítr totiž v říjnu nedovolil lyžařům dokončit obří slalom v Söldenu.