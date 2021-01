Ledecká zajela kvalitní závod i po zranění. ‚Zariskovali jsme, ale vyšlo to,‘ říká trenér Bank

Z Crans Montany si Ester Ledecká odváží druhé a patnácté místo a čtyři stehy jako památku na sobotní pád. Všechny závody Světového poháru ve Švýcarsku jela česká lyžařka výborně, ale v tom sobotním ji zastavila nehoda, ze které se těsně před startem nedělního superobřího slalomu dokázala oklepat. Crans Montana 17:41 24. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká nastoupila do závodu se zafixovaným obličejem. | Foto: Marco Tacca | Zdroj: ČTK/AP

Ještě v půl dvanácté dopoledne, tedy půl hodiny před startem, bylo pravděpodobnější, že Ester Ledecká do závodu nenastoupí. Hned několik bolestí jí totiž připomínalo sobotní pád.

„Nejvíce Ester samozřejmě limitovalo poranění a otok spodní části obličeje. Museli jsme to vyřešit, jak nejlépe ten otok a pusu zafixovat. Druhé největší omezení bylo pravé rameno, které bolelo v každém pohybu,“ popisuje v nahrávce pro její agenturu fyzioterapeut Michal Lešák.

Od Ledecké samotné tohle neuslyšíte jednak proto, že kvůli zraněním se jí teď špatně mluví, a také proto, že na to má v obecné rovině tento názor: „Nerada to rozebírám, protože v momentě, kdy nastoupím do závodu, jsem tam a je mi úplně jedno, co mi je. Je tu spousta holek, které mají nějaké problémy. Je to sport, neřeším to. Beru to tak, že jsem nastoupila do závodu, odevzdám tam maximum, na které mám, a tak to dělám pokaždé,“ říkala v prosinci po úvodním sjezdu ve Val d’Isere.

Tehdy se dokázala postavit bolestem zad, teď se vypořádala s ještě těžší situací.

„Ta jízda byla hodně dobrá, byla kvalitní. Samozřejmě jak byla Ester znejistělá, jestli to zvládne, tak nebyla tak sebevědomá, jako před tím pádem, ale to se dalo čekat,“ chválí ji trenér Tomáš Bank navzdory tomu, že v závěru udělala Ledecká výraznou chybu.

Na posledním mezičase byla osmá, ale v celkovém pořadí v cíli jí patří až patnáctá příčka. Ale to je pořád v současné době vítězství, protože pro její sebedůvěru bylo hlavní, že projela cílem.

„Kdyby spadla, tak by trvalo hodně dlouho, než bychom se oklepali. Zariskovali jsme, byl to podle mě velký risk, ale vyšlo to,“ říká Bank.

Podobnou situaci se sérií pádů totiž Bank s Ledeckou zažil přesně dva roky zpátky a to potom výrazně ovlivnilo výkony české lyžařky na mistrovství světa. Teď je naopak reálné, že na sobotní nehodu díky patnácté příčce ze super-G snáze zapomene.