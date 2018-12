Dobrá zpráva pro Ledeckou. Díky změně v programu SP stihne závody na snowboardu i na lyžích

Ester Ledecká se po dojezdu do cíle v závodním prostoru moc dlouho nezdržovala.

Zatímco fanoušci a diváci si užívali pozávodní after party, Ledecká na podobné oslavy čas neměla. Do plánu se jí totiž dostal světový pohár na lyžích v Itálii.

Ledecká skončila v superobřím slalomu 29., zvítězila Američanka Schiffrinová Číst článek

Původně se závody měly jet už příští týden ve Val d'Isere, což by kolidovalo se snowboardovým světovým pohárem. Lyžařská federace FIS ale závody pro nedostatek sněhu zrušila a jako náhradu zvolila právě Val Gardenu o týden později.

A teď se dá stihnout všechno. Alespoň Ledecká je o tom přesvědčená.

„Takhle to dělám celá léta, takže si myslím, že je to úplně v pohodě, žádná změna. Jediné co, že do toho teď byl ten úraz, ale žádné výmluvy, pracuji s tím, co je,“ připomněla zraněnou ruku, kterou už by měla mít stoprocentně v pořádku.

Změnu závodního programu Radiožurnálu potvrdil i lyžařský trenér Tomáš Bank. „Tím, že přeložili Val d'Isere do Val Gardeny, tak můžeme stihnout i tu Val Gardenu. Doufám, že to zvládne, protože ten program je opravdu brutální,“ řekl Bank, který nemá obavy, že by jeho svěřenkyně na snowboardových závodech zapomněla nějaké lyžařské návyky.