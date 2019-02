Ledecká už si sjezdovku v Äre ozkoušela. Na mistrovství světa může navázat na Strachovou

„Měla jsem radost, že jsem se sem vůbec dostala. V jízdě byly chybičky, ale budu mít čas se to doučit. A ten kopec je tu super,“ říkala v Äre Radiožurnálu v loňské sezoně Ester Ledecká po jedenáctém místě, které tu zajela ve sjezdu, zatímco super-G nedokončila.

Ale to nebylo loni to nejdůležitější, šlo jí hlavně o to projet si trať, na které ji teď čekají hlavní závody sezony a to se jí částečně povedlo - jednou byla totiž trať zkrácena kvůli hustému větru, poté kvůli sněžení. I tak se ale Ledecké líbila.

„Je to hodně členité, hodně přírodních nerovností, víc než umělých skoků. Kdyby bylo hůř vidět, je to těžší, protože je hodně vln a člověk musí koukat dopředu,“ sdílela své dojmy z trati.

Od úterý bude bojovat o to, aby mělo české lyžování na Äre ještě lepší vzpomínky. Vždyť jde o oblíbené středisko Šárky Strachové, bývalé slalomářky, která ve Švédsku před 12 lety získala jediný český titul mistryně světa.

Zároveň se ale od těch alpských lyžařských destinací hodně liší - nejvyšší hora místního masivu Äreskutan má jen 1400 metrů, panuje v něm suchá a tuhá zima, na kterou si lyžaři často stěžují. A kolem trati není moc diváků, při loňských závodech jich dorazilo pár desítek.

„Myslím, že na MS pár lidí přijde. Samozřejmě to nebude jako v Alpách, to je dané odlehlostí Äre, kolem nejsou žádná velká města. Myslím, že to bude trošku lepší, už jsem tam jedno zažil a atmosféra byla velmi dobrá,“ doufá trenér Tomáš Bank.