‚Prostě jsem si kecla na zadek.‘ Ledecká upadla při prvním tréninku sjezdu na mistrovství světa

Na úvod šampionátu Ledecká nenavázala na povedené loňské vystoupení v Åre ve sjezdu ve finále Světového poháru, v němž skončila jedenáctá.

„Prostě jsem si kecla na zadek. Naštěstí tam byla spousta manévrovacího prostoru, takže to bylo v pohodě. Snažila jsem se to ještě ubrzdit, než naletím do těch brzdících sítí, což se teda ale úplně nepovedlo,“ popsala pro Radiožurnál Ledecká.

„Loni jsme vrchní pasáž ani jednou nejely, takže jsem nevěděla, co od skoku očekávat. Holky přede mnou s tím moc neměly problém, takže je chyba ve mně. Musím zjistit, co jsem udělala špatně,“ dodala česká lyžařka.

Trénink vyhrála Rakušanka Tamara Tipplerová. Kateřina Pauláthová skončila na 43. příčce z 46. klasifikovaných.

V úterý čeká Ledeckou první ostrý start v Åre v superobřím slalomu, v němž loni na olympijských hrách v Pchjongčchangu získala senzačně zlato.

Ledecká kvůli lyžařskému šampionátu neobhajuje zlato a stříbro na souběžně konaném mistrovství světa ve snowboardingu. Na lyžích se jí v poslední době příliš nedařilo.

V generálce na MS obsadila po velké chybě ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu 34. místo, předtím v německém středisku nedokončila po pádu super-G.