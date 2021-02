Jsem ráda, že mám výkony stabilní, pochvaluje si Ledecká formu před mistrovstvím světa

O víkendu bude oficiálně zahájeno mistrovství světa v alpském lyžování a hlavní postavou české reprezentace bude Ester Ledecká. Specialistka na rychlostní disciplíny bude mít šanci hlavně v super G a ve sjezdu. Ve většině závodů skončila v této sezóně do šestého místa. Garmisch-Partenkirchen (Německo) 11:37 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Vzhledem k jejím výsledkům i zranění pár hvězd můžeme říct, že Ester Ledecké pojede na mistrovství světa jako jedna z adeptek na medaili v rychlostních disciplínách.

To z ní dělá jednu z favoritek, ale ona sama se otázkám na své ambice vyhýbá buď frází, nebo vtipem.

„Pojedu tam s negativním testem, pasem, plyšáka si vezmu a lyže. Očekávání? Čekám, že tam bude krásnej kopec, protože jsem tam byla a fakt tam je,“ vtipkuje pětadvacetiletá rodačka z Prahy.

Násobit tlak tím, že bude před sebe veřejně dávat cíle, to Ester Ledecká nikdy nedělá. Ale tvrdit, že by pro ni bylo patnácté místo úspěchem, to také nebude, protože výsledky má v této sezóně mnohem lepší.

„I když na to první místo pořád ještě ztrácím, tak se posouvám dopředu a jsem ráda, že mám výkony stabilní. Je lepší, že jsem v té špičce a krok za krokem se posouvám kupředu. Pro mě to byl vždycky cíl, abych byla pořád blíž prvnímu místu a myslím, že odvádíme dobrou práci,“ říká Ledecká s ústy zakrytými šátkem, pod kterým jsou stále tejpy jako památka na předminulý víkend.

Pád po dvou letech

Přestože se jí to v závodech nestává, přesně po dvou letech měla znovu před mistrovství světa pád. Ale teď je už česká reprezentantka mnohem dál a v Garmisch-Partenkirchenu dokázala, že se s tím rychle zvládla vyrovnat.

„Měli jsme super trénink a i ta loňská sezona, kdy byla ve dvou disciplínách na stupních vítězů ve Světovém poháru, ji dodala hodně sebevědomí a šla do tréninku s tím, že je druhá nejlepší sjezdařka na světě. I ta koronavirová krize, kdy jsme nemohli závodit, ale místo toho jsme trénovali, to nám asi taky pomohlo, protože jsme najezdili hodně obřího slalomu a to je myslím základ, proč je dnes tak jistá na lyžích,“ vysvětluje její kouč Tomáš Bank současnou formu.

Teď má Ledecká krátké volno, než se přesune na trénink do Itálie. V sobotu zamíří do Cortiny d’Ampezzo, kde ji už v pondělí čeká úvodní závod mistrovství světa, kterým bude alpská kombinace.