Je to hodně blízko těm nejlepším lyžařkám na světě, těší Ledeckou čtvrté místo ze superobřího slalomu

Ledecká má za sebou své nejlepší umístění na mistrovství světa a k bronzové jí medaili chybělo pouhých šest setin sekundy. Pětadvacetiletá rodačka z Prahy ale v cíli zklamaná rozhodně nebyla.

„Je to závod, já jsem jela nejlépe, jak jsem mohla a dala jsem do toho všechno. Jsem na sebe pyšná. Myslím, že to byla dobrá jízda. Byly tam chyby, na kterých budu pracovat, ale byla to nejlepší jízda, jakou jsem mohla v té chvíli odevzdat,“ popsala závod ze svého pohledu lyžařka, která však své schopnosti umí využít i na snowboardu.

Brána číslo 5

Svěřenkyně trenéra Tomáše Banka připomněla, že nejspíš ví, kde udělala chybu, která ji stála lepší umístění.

„Nevím, co se stalo v páté bráně, tam mi to prostě vzalo nohu. Nevím jestli to byla moje chyba, nebo tam bylo nějaké koryto, nebo se ta brána propadla. Já jsem viděla, že to podobně cuklo nohou i Corinne Suterové, ale tolik jí to nerozhodilo. Chci se na to podívat ještě později. Asi tady dole jsem to mohla udělat jinak, to ale zjistím až na videu,“ vypočítávala Ledecká možné příčiny ztráty důležitých setin sekundy.

Čtvrté místo však pro Ledeckou znamená nejlepší umístění na mistrovství světa ve sjezdovém lyžování.

„Je to hlavně hodně blízko k nejlepším lyžařkám na světě a jsem ráda, že jsem prolomila ta šestá místa a jsem zase o kus blíž. Už na ně tolik neztrácím a to je pro mě důležité. V Super-G se chyby dějí, je to jedna z nejtěžších disciplín, které jezdíme. Tak to je a já jsem za ten výsledek fakt ráda.“ uzavřela svůj výkon česká lyžařka.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo - superobří slalom:

Ženy: 1. Gutová 1:25,51, 2. C. Suterová (obě Švýc.) -0,34, 3. Shiffrinová (USA) -0,47, 4. Ledecká (ČR) -0,53, 5. Lieová (Nor.) -0,65, 6. Gagnonová (Kan.) -0,78, 7. Tipplerová (Rak.) -0,87, 8. Gisinová (Švýc.) -0,89, 9. Vlhová (SR) -0,90, 10. Brignoneová (It.) -1,09.