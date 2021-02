‚S tím se musí počítat, že počasí bude hrát roli.’ Ledecké změny v programu nevadí, Vlhové ano

Ester Ledecká má před sebou sjezd na mistrovství světa v italské Cortině d'Ampezzo. V pátečním tréninku skončila česká lyžařka dvanáctá a v sobotu se pokusí získat medaili, která jí ve čtvrtečním superobřím slalomu unikla o šest setin sekundy. Kvůli sněžení v minulých dnech se Ledecké teď program nahustil a v pěti dnech pojede tři důležité závody. Cortina d'Ampezzo 17:02 12. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Reuters

Čtvrté místo už je minulostí a teď má před sebou Ester Ledecká druhý závod o medaili na mistrovství světa - v sobotu pojede sjezd.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktuální dojmy Ester Ledecké z mistrovství světa v alpském lyžování

Zatímco muži v pátek dopoledne končili v cíli, ženy ve stejnou chvíli měly oficiální trénink na paralelní sjezdovce ustřihnuté o cílový dojezd. Až odpoledne si trať projely celou.

„Bude to muset stačit. Neměl by tam být kus, který bysme nejely, to se nesmí. Kdybysme jí jely na části, tak musíme jet dohromady celou, akorát to nebude jedna jízda. My si to poslepujeme a v sobotu už to bude naostro,“ řekla Ledecká Radiožurnálu.

Ale česká závodnice si nestěžuje, ostatně po čtvrtém místě a konečně i vyhlášeném italském azzuru na obloze se nedá na pořadatele ani zlobit.

„No, je to takové zvláštní, ale je to outdoorový sport a s tím se musí počítat, že to počasí tam bude hrát roli,“ dodala svěřenkyně trenéra Tomáše Banka.

Vlhovou zajímá jen pódium

V takovém klidu nejsou všichni, třeba Slovenka Petra Vlhová bere všechno hodně vážně - a její reakce na devátou příčku ze superobřího slalomu mluví za vše.

„Jsme na mistrovství světa, tady se nebojuje o body, ale o medaile, takže pokud nejsem první, druhá, třetí, tak mě ostatní místa nezajímají,“ prohlásila jednoznačně slovenská lyžařka.

Ale je to i proto, že zatímco pro Ledeckou šampionát po rychlostních disciplínách končí, Vlhová k tomu má ještě obří slalom, paralelní slalom a slalom, takže ze změn nadšená není.

„Pro každého to bude náročné, protože nikdo nečekal, že se to bude takhle měnit a v šesti dnech budeme mít čtyři, nebo pět závodů. Bude to těžký týden, ale jsem tu, abych bojovala, tak uvidíme, jak to dopadne.“ dodala Vlhová.

I proto, že se necítila být favoritkou, vynechá Vlhová sobotní sjezd a Ester Ledecká tak bude mít o jednu vážnou soupeřku méně.