Bylo to hodně zvláštní a zároveň skvělý, pochvalovala si Ledecká stříbrný návrat na snowboard

Českým olympijským šampionkám v zimních sportech návraty k závodění vycházejí. Po snowboardcrossařce Evě Adamczykové, která nedávno vybojovala titul mistryně světa, zazářila v jiné disciplíně na prkně Ester Ledecká. I ona musela dlouho překonávat následky zranění. Ve slovinské Rogle se v rámci Světového poháru poprvé v sezoně pustila na trať obřího slalomu ve snowboardingu, ve kterém získala na loňských hrách v Pekingu zlatou medaili. Rogla 18:52 15. března 2023

Olympijská vítězka Ester Ledecká se po roce vrátila k závodění. Ve slovinské Rogle vyjela druhé místo v paralelním obřím slalomu na snowboardu a své dojmy sdělila Radiožurnálu Sport.

Poslechněte si, jak Ester Ledecká zhodnotila svůj návrat na prkno po zranění klíční kosti

I tentokrát to mohlo být na velkou oslavu, i když z toho nebylo olympijské zlato, jako loni 8. února.

Pro Ledeckou to byl tehdy na dlouhou dobu poslední soutěžní závod na prkně, minulou sezonu dojezdila na lyžích. A v létě se pak ve volném čase zranila.

Následovaly dvě operace klíční kosti a teprve před několika týdny jí doktoři povolili profesionální sportování. Takže mohla mít i z druhého místa ve slovinském středisku Rogla ohromnou radost.

„Nebyla jsem zajetá v sezoně tak, jak bývám v této době. Bylo to takové poprvé za rok a bylo to hodně zvláštní a zároveň skvělý. Ostatní holky bývají v této době už rozjeté a závod pro ně není nic nového. Já jsem se musela ještě oťukat, ale zvládli jsme to s týmem výborně.“

Vyprávěla v nahrávce pro česká média Ledecká, i když vtipkovala, že vysněný návrat by byl ještě o něco hezčí. „Představovala jsem si, že tu poslední jízdu vyhraju,“ usmívala se Ledecká.

Dojaly ji reakce

První byla Ledecká v kvalifikaci, ve finále hlavního závodu ji o pouhých pět setin porazila Rakušanka Sabine Schöffmannová. Ale přesto byla česká sportovkyně z návratu na svahy nadšená. A přispěla k tomu i reakce ostatních soupeřek a lidí, se kterými se už dlouho neviděla.

„Musím poděkovat za to, jak mě celý snowboardový svět zpátky přivítal s otevřenou náručí, bylo to opravdu strašně dojemné a hezké. Všichni kluci a holky za mnou chodili, vítali mě zpátky a bylo to strašně fajn. Jsem moc vděčná za to prostředí a co máme a za to, jak jsou ti lidé kolem fajn.“

Závodníky i jejich týmy, o kterých teď Ester Ledecká při návratu v Rogle vyprávěla, uvidí znovu o víkendu na další zastávce Světového poháru v Německu.