‚Necítím se, abych se řítila 120kilometrovou rychlostí z kopce.‘ Nemocná Ledecká vynechá super-G v Cortině

Ester Ledecká nenastoupila do nedělního superobřího slalomu na lyžařském Světovém poháru v Cortině d'Ampezzo. Start se rozhodla vzdát kvůli pokračujícím zdravotním potížím, které ji stály účast už v pátečním sjezdu. Do sobotního závodu v nejrychlejší disciplíně zasáhla, ale po chybě jej nedokončila. Tým české lyžařky a snowboardistky uvedl v tiskovém prohlášení, že Ledecká se nyní z Itálie přesune do Mnichova, kde absolvuje další vyšetření. Cortina d'Ampezzo 11:12 28. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Profimedia

„Jsem moc smutná. Viróza se mě pořád drží a jsem slabá jako kuře. Na to, abych se řítila z kopce stodvacetikilometrovou rychlostí to fakt není,“ oznámila Ledecká.

Mowinckelová vyhrála větrný sjezd v Cortině. Ledecká po nemoci nastoupila, ale v úvodu vypadla Číst článek

Do závodu se začátkem v 10:30 měla nastoupit stejně jako v sobotu se startovním číslem jedna. Ráno se ještě rozcvičila a zkusila se rozjezdit na kopci. „Ale chybí mi síla. Takže jsme se s Franzem (trenérem Gamperem) dohodli, že se vrátím do postele a budu závodit, až mi bude aspoň o trochu líp. I přes snahu lékařů pořád ještě nejsem schopná jít do práce,“ litovala Ledecká.

Věří, že bude moci nastoupit za týden v Garmisch-Partenkirchenu, kde jsou na programu v pátek sjezd a v sobotu superobří slalom. Na další vyšetření míří podle vyjádření týmu do Mnichova proto, aby byla co nejblíže německému dějišti. „Věřím, že mě snad už někdo dá konečně do kupy, protože se to vleče s přestávkami přes dva měsíce,“ konstatovala Ledecká.

Úspěchy na snowboardu

Ledecká onemocněla před závody ve Svatém Mořici, které se jely na začátku prosince. Navzdory kašli závodila a pod antibiotiky pak startovala ve Val d'Isere. Vynechala předvánoční závod SP na snowboardu v Davosu, aby se pokusila doléčit, a do lyžařského SP se vrátila před dvěma týdny v Zauchensee. Ani tam ještě nebyla fit, i když jedenáctou příčkou v superobřím slalomu zaznamenala nejlepší výsledek v lyžařském SP od návratu po zlomenině klíční kosti.

Minulý týden vyhrála na snowboardu oba paralelní slalomy v bulharském Pamporovu, ale pak se její stav znovu zhoršil. Po středečním tréninku sjezdu z Cortiny zamířila na vyšetření plic do Innsbrucku. Podrobnosti k jeho výsledkům tým nezveřejnil, ale potíže přetrvávají.