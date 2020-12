Zvedne telefon a domluví trénink kdekoliv, chválí Bank spolupráci s novým trenérem Ledecké

Ester Ledecká už má náhradu za Ondřeje Banka. Někdejšího reprezentanta, který kvůli nedostatku času na rodinu u české reprezentantky skončil, nově nahradil Ital Franz Gamper. Díky úspěchům svých svěřenců je to jeden z nejúspěšnějších současných lyžařských trenérů. Praha 10:42 7. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká s trenérem Tomášem Bankem na olympiádě v Pchjongčchangu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Trénoval italskou reprezentaci a stál za zlatými medailemi hvězdy devadesátých let Deborah Compagnoniové.

Poslechněte si, co říká Tomáš Bank na nového člena týmu Ester Ledecké

Dále vedl kanadskou, německou i švýcarskou reprezentaci, ale největší úspěchy měl v té norské – za své medaile mu vděčí Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud a i díky němu vedle nich vyrostl loňský vítěz Světového poháru Aleksander Aamodt Kilde.

„Franz je zkušený trenér, ve věku mých rodičů. Má za sebou ohromné zkušenosti a za těch 14 dní, co s námi je, přinesl i nové pohledy pro Ester, co se techniky týče,“ vysvětluje Tomáš Bank s odkazem na to, že se byl Gamper podívat už na paralelní obří slalom v rakouském Zürsu.

Ledeckou měl sledovat i o víkendu ve Svatém Mořici, jenže to překazilo sněžení.

Zatím má prý na českou reprezentantku dobrý vliv.

„V podstatě jí dává ten klid, protože na spoustu věcí máme podobné názory. Teď poslední týden poradil Ester něco jiného, než jí radím já a zafungovalo to. Největší přínos je, že zvedne telefon a domluví nám trénink kdekoliv,“ pokračuje Tomáš Bank, který zůstává hlavním koučem a s Gamperem spolupracuje.

„Tím, že je Ital, tak má v Itálii má neskutečné kontakty. Minulý týden nám napadl sníh, byly tam hromady sněhu, ale on vzal telefon a do pěti minut přijela rolba a ty hromady odhrnula.“

Co dalšího Franz Gamper dokázal Ester Ledecké zařídit, nebo jak na tom česká reprezentantka na začátku této sezony je, si můžete poslechnout v úterním novém díle Olympijského podcastu, který najdete na webu mujRozlas a v nejrůznějších podcastových aplikacích.