Ledecká vítězí i v točivých disciplínách. 'Zlepšuje se s každou jízdou,' chválí kouč Bank

„Strašně bych chtěla jezdit slalom a tenhle rok se nám to možná povede, protože dostaneme daleko víc tyčí od svazu a budeme jich mít dost, abychom si mohli postavit slalom. Samozřejmě se musí vyjádřit trenér,“ domlouvala se Ester Ledecká s trenérem Tomášem Bankem v polovině března.

Dvojnásobná olympijská vítězka už má po komplikacích v pořádku záda, tak se v Alpách přesunula mezi o něco hustěji postavené branky.

„Jde jí to překvapivě dobře. Jak jsme ji letos šetřili kvůli olympiádě, tak se mi zdá, že má docela dost sil. Dá se s ní pracovat, vloni byla docela unavená a moc nereagovala na trenérské rady. Letos se zlepšuje s každou jízdou,“ hlásí trenér Tomáš Bank.

Česká lyžařka teď jezdí závody nižší kategorie FIS, ve francouzském Le Menuires byla v obřím slalomu třetí a první, ale v nepříliš velké konkurenci, takže to Bank moc nepřeceňuje. Spíše kouká na techniku.

„Je to docela dobré, ale je tam spousta rezerv. Není to jízda, se kterou bych byl spokojen, ale odpovídá to počtu dnů a tréninku, které v těch disciplínách máme. Obří slalom trénujeme, to je základní disciplína, ale slalom jsme netrénovali skoro vůbec,“ vysvětluje trenér.

Ze závodů do televize

Ledecká závody chce jezdit, baví ji to, užívá si to, ale také si najde čas na úplně jinou aktivitu. Hned po nedělním slalomu se z Mairingenu sbalí a pojede hodinu a půl do Curychu, kde bude hostem televizní show.

„Je to v neděli večer živě ve Švýcarské televizi, je to ve Švýcarsku dost populární. Jako poslední cizinec tam prý byl Rafael Nadal, jinak tam dlouho žádný cizinec pozvaný nebyl,“ říká Tomáš bank s tím, že Ledecká bude mluvit anglicky a překladatel to převede do němčiny. Až pak se vydají na další závody, čekají je příštím týdnu ještě čtyři.

Ester Ledecká vyhrála obří slalom FIS. Její první vítězství v točivé disciplíně. Trenér Tomáš Bank pro @Radiozurnal1: "Má tam spoustu rezerv, není to jízda, se kterou bych byl spokojen. Ale naprosto to odpovídá počtu tréninků, protože jsme slalom netrénovali vůbec." — Martin Charvát (@matycharvat) 6 April 2018